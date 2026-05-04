Eccellenza italiana nel mondo: il Prof. Roberto Furfaro selezionato dall’ONU per la sicurezza dello spazio

L’associazione “Incontriamoci Sempre” accoglie con immenso orgoglio la notizia del prestigioso incarico internazionale conferito al Prof. Roberto Furfaro, docente presso l’University of Arizona, selezionato per far parte del gruppo di esperti del Comitato delle Nazioni Unite per l’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico (UN COPUOUS). Il professore è stato scelto dal Dipartimento di Stato americano per contribuire attivamente alla Space Situational Awareness (SSA), un ambito cruciale per garantire la sicurezza e la sostenibilità delle attività orbitali. In un’epoca segnata dall’aumento esponenziale dei satelliti e dei detriti spaziali, il lavoro del Prof. Furfaro presso l’ONU sarà fondamentale per definire le linee guida globali che proteggeranno l’ambiente spaziale per le generazioni future.

“Questa nomina non è solo un traguardo accademico di altissimo livello, ma un motivo di vanto per tutta la nostra comunità“, dichiara la presidenza dell’Associazione Incontriamoci Sempre. “Vedere un ricercatore che mantiene saldi i legami con le proprie radici raggiungere i vertici della diplomazia scientifica internazionale ci riempie di soddisfazione“.

Il Prof. Furfaro, esperto di fama mondiale in ingegneria aerospaziale e sistemi di guida e controllo, porterà nel gruppo di lavoro delle Nazioni Unite l’eccellenza della ricerca sviluppata in Arizona, unendo competenze tecniche avanzate a una visione strategica per la cooperazione internazionale. L’associazione invita tutti i soci e la cittadinanza a celebrare questo straordinario riconoscimento, simbolo di un’Italia che eccelle e guida l’innovazione globale.