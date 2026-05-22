Egitto, nuova offerta per l’esplorazione dell’oro nel deserto orientale

Il ministero egiziano del Petrolio e delle risorse minerarie si prepara a lanciare una nuova offerta di concessioni minerarie per l’esplorazione dell’oro nel deserto orientale dell’Egitto, una delle aree considerate più strategiche per lo sviluppo del settore estrattivo del Paese. Secondo quanto riferito da fonti governative al portale economico “Al Arabiya Business”, le autorità del Cairo intendono rimettere sul mercato tre aree minerarie nella seconda metà del 2026. L’operazione sarà gestita attraverso la piattaforma digitale Egypt Digital Mining, lo strumento scelto dal governo egiziano per rendere più accessibile e strutturata l’offerta di nuove opportunità nel comparto minerario. Al centro dell’iniziativa ci sono 19 blocchi esplorativi situati vicino alla zona di Hamash, nel deserto orientale egiziano, tra la valle del Nilo e il Mar Rosso.

I 19 blocchi esplorativi vicino ad Hamash

Le aree che saranno rimesse sul mercato comprendono 19 blocchi esplorativi collocati in una regione di forte interesse geologico. La zona di Hamash, nel deserto orientale, rientra infatti tra i territori su cui l’Egitto punta per ampliare le attività di ricerca mineraria e rafforzare il potenziale produttivo legato all’oro.

Le licenze erano state precedentemente detenute dalla compagnia canadese Barrick Gold e sono state successivamente restituite. La decisione di riproporle agli investitori internazionali segnala la volontà delle autorità egiziane di valorizzare asset già identificati e di riattivare aree minerarie considerate rilevanti per l’espansione del settore.

La piattaforma Egypt Digital Mining e il sistema open block

Secondo la fonte citata da “Al Arabiya Business”, il governo egiziano intende adottare in modo stabile il sistema “open block”, un meccanismo che consente l’offerta continua di nuove concessioni minerarie attraverso il portale digitale del settore. Questo modello permette di rendere disponibili nuove aree in maniera più flessibile, favorendo una maggiore partecipazione da parte degli investitori.

La piattaforma Egypt Digital Mining diventa così un elemento centrale della strategia egiziana per modernizzare la gestione delle licenze e migliorare la trasparenza del processo di assegnazione. L’obiettivo è creare un canale permanente per la promozione delle opportunità minerarie, in particolare nel comparto dell’esplorazione aurifera.

Completati gli studi tecnici e le banche dati geologiche

Il ministero egiziano del petrolio e delle risorse minerarie avrebbe già completato gli studi tecnici e le banche dati geologiche necessarie per mettere le aree a disposizione degli investitori internazionali. Questo passaggio rappresenta una fase preparatoria fondamentale per rendere le concessioni più attrattive e per fornire agli operatori del settore informazioni utili alla valutazione del potenziale minerario.

La disponibilità di dati geologici aggiornati e strutturati è un elemento chiave per sostenere l’interesse delle compagnie internazionali, soprattutto in un settore ad alta intensità di capitale come quello dell’esplorazione dell’oro. La preparazione tecnica delle aree consente al governo egiziano di presentare un’offerta più definita e potenzialmente più competitiva sul mercato globale delle concessioni minerarie.

La strategia del Cairo per attrarre investimenti stranieri

L’iniziativa rientra nella più ampia strategia del Cairo per attrarre capitali stranieri nel settore minerario e aumentare il contributo dell’industria estrattiva all’economia nazionale. L’Egitto punta a rafforzare il ruolo del comparto minerario come leva di crescita, in un momento in cui il Paese cerca di diversificare le proprie fonti di entrata in valuta pregiata.

La nuova offerta di concessioni nel deserto orientale si inserisce quindi in un percorso di apertura agli investimenti internazionali, con particolare attenzione alle risorse minerarie ad alto valore. L’oro resta uno degli asset più rilevanti in questa strategia, sia per il suo potenziale economico sia per la capacità di attirare operatori globali specializzati nell’esplorazione e nello sviluppo di giacimenti.

L’importanza del deserto orientale per il settore minerario egiziano

Il deserto orientale egiziano, compreso tra la valle del Nilo e il Mar Rosso, rappresenta una delle aree più importanti per le prospettive minerarie del Paese. La presenza dei blocchi vicino ad Hamash rafforza l’interesse verso una regione già al centro delle politiche di sviluppo del settore estrattivo.

La rimessa sul mercato delle licenze precedentemente detenute da Barrick Gold e la scelta di utilizzare il sistema open block indicano una volontà di continuità nella promozione del comparto. Con la nuova offerta prevista nella seconda metà del 2026, l’Egitto punta a consolidare la propria posizione come destinazione per gli investimenti nell’esplorazione mineraria e a trasformare il potenziale geologico del Paese in nuove opportunità economiche.