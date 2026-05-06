Einstein Telescope, Todde: “la Sardegna ci crede e vuole il progetto”

Sul progetto Einstein Telescope, che vede Sardegna e Sassonia unite, il Presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, conferma che “è un buon punto, noi abbiamo avuto contatti strettissimi non solo con la comunità scientifica” che “è d’accordo, direi all’unanimità, che siamo il posto migliore. La Sassonia (con cui la Sardegna si è alleata, ndr) ha molte caratteristiche identiche. Quindi sono molto fiduciosa”. “Inaugureremo a luglio il laboratorio dove verranno sviluppati i primi prototipi, noi siamo già molto avanti e ovviamente stiamo portando avanti tutta la lavorazione che sarà comunque una lavorazione molto lunga rispetto anche a come predisporre i luoghi per l’infrastruttura. La Sardegna ci crede, vuole il progetto“, ha affermato Todde.

Quindi non resta che attendere l’esito dell’aggiudicazione che dovrebbe arrivare entro i primi mesi del 2027 per sapere se la Sardegna, e quindi l’Italia, sarà la sede del grande “orecchio” gravitazionale di terza generazione. L’Einstein Telescope permetterà, inoltre, per la prima volta, di osservare le onde gravitazionali provenienti dalla radiazione cosmica di fondo e consentirà di trovare risposte nell’ambito della cosmologia e della fisica fondamentale, realizzando osservazioni al momento impossibili.