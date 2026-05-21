Elicottero precipita nella nebbia in Brasile: un morto

Un elicottero modello Robinson R44 è precipitato a Pomerode, nello Stato brasiliano di Santa Catarina, causando la morte del pilota, unico occupante del velivolo. Il corpo dell’uomo è stato trovato carbonizzato tra i resti dell’aeromobile, completamente distrutto dalle fiamme. Lo hanno riferito i Vigili del Fuoco in una nota. Secondo quanto riferito, durante un sorvolo dell’area da parte dei soccorritori è stata individuata una linea dell’alta tensione spezzata a circa 400 metri dal luogo dell’incidente, dove al momento dell’impatto era presente una fitta nebbia. Questo elemento potrebbe avere avuto un ruolo nello schianto. Le cause dell’incidente saranno ora investigate dal Centro per la prevenzione e l’investigazione degli incidenti aeronautici (Cenipa).