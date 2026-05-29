Elon Musk valuta la clamorosa fusione tra Tesla e SpaceX: molto più di indiscrezioni

Il panorama economico e tecnologico mondiale potrebbe essere alla vigilia della più grande fusione aziendale della storia moderna. Secondo quanto rivelato da una clamorosa inchiesta giornalistica di CNBC, il celebre magnate Elon Musk avrebbe avviato discussioni interne estremamente riservate con i suoi più stretti collaboratori per valutare l’unione formale di Tesla e SpaceX in un’unica entità societaria. Questa indiscrezione, che ha immediatamente scosso i mercati finanziari globali, non viene descritta come una semplice ipotesi suggestiva, bensì come un piano strategico concreto destinato a ridefinire gli equilibri dell’industria automobilistica, dell’esplorazione spaziale e dell’intelligenza artificiale. L’integrazione di queste due superpotenze industriali creerebbe un conglomerato dal valore di mercato senza precedenti, destinato a posizionarsi istantaneamente tra le prime cinque aziende più preziose del pianeta.

Il ruolo strategico dell’IPO di SpaceX e il nodo del controllo azionario

Il catalizzatore principale che sta spingendo questa clamorosa indiscrezione di mercato è legato alle manovre finanziarie per la tanto attesa quotazione in borsa dell’azienda aerospaziale. La recente presentazione del documento ufficiale S-1 per il debutto sul listino Nasdaq ha rivelato che l’IPO di SpaceX punta a una valutazione di mercato record di ben 1,75 mila miliardi di dollari. In questo contesto, autorevoli investitori storici hanno iniziato a delineare i vantaggi strutturali di un’operazione di fusione. Intervistato dall’agenzia internazionale Bloomberg, il celebre imprenditore e investitore della prima ora di SpaceX, Peter Diamandis, ha dichiarato apertamente che l’unione tra le due compagnie non è affatto una questione di “se”, ma esclusivamente di “quando”. Uno dei motivi cardine di questa transazione risiede nella volontà di consolidare il controllo decisionale nelle mani del fondatore. Attraverso il concambio azionario, Musk potrebbe estendere a Tesla lo schema di voti plurimi che già detiene in SpaceX, superando le storiche limitazioni di governance che ne hanno spesso frenato le strategie nel comparto automobilistico e consentendogli una libertà d’azione assoluta sul futuro dei suoi progetti.

Sinergie industriali e scambi miliardari già operativi tra le due aziende

L’idea di unire i due colossi non giunge come un fulmine a ciel sereno per gli addetti ai lavori, poiché l’ecosistema industriale di Musk opera già da tempo in una condizione di parziale simbiosi. Le carte ufficiali depositate presso gli organi di vigilanza finanziaria mostrano transazioni commerciali interne per centinaia di milioni di dollari. Tra il 2024 e il 2025, SpaceX ha investito circa 697 milioni di dollari per l’acquisto dei sistemi di accumulo energetico Tesla Megapack, utilizzati per alimentare i massicci data center adiacenti al supercomputer Colossus a Memphis. Al contempo, l’azienda aerospaziale ha acquistato veicoli Cybertruck per un valore di 131 milioni di dollari, impiegandoli nelle proprie basi di lancio. Questa interconnessione non si limita ai soli flussi di cassa, ma si estende al capitale umano d’eccellenza. Figure chiave come Charles Kuehmann ricoprono contemporaneamente il ruolo di vicepresidente dell’ingegneria dei materiali sia in Tesla sia in SpaceX, consentendo il trasferimento diretto di tecnologie avanzate, come le leghe metalliche speciali utilizzate sia per le astronavi Starship sia per i veicoli elettrici di ultima generazione.

La convergenza dell’intelligenza artificiale e la gestione delle risorse di calcolo

Un altro elemento trainante che accelera le probabilità di questo super-merger risiede nella necessità di centralizzare gli enormi investimenti legati alla rivoluzione digitale e computazionale. Nel corso degli ultimi mesi, le attività di Elon Musk nel campo dell’intelligenza artificiale hanno subito una forte accelerazione, in particolare attraverso l’espansione di xAI, la cui compagine azionaria è stata parzialmente integrata all’interno delle holding di SpaceX. La gestione dei data center e l’approvvigionamento di energia elettrica rappresentano i principali colli di bottiglia per lo sviluppo dei modelli linguistici avanzati e della guida autonoma. Nel primo trimestre del 2026, SpaceX ha registrato spese in conto capitale per oltre dieci miliardi di dollari, indirizzandone la stragrande maggioranza verso iniziative di intelligenza artificiale. Parallelamente, Tesla prevede di triplicare i propri investimenti tecnologici superando la soglia dei 25 miliardi di dollari. Una fusione formale permetterebbe di ottimizzare questa colossale allocazione di risorse finanziarie, evitando ridondanze infrastrutturali e offrendo agli investitori un veicolo d’investimento unico e purificato, focalizzato sull’automazione e sull’innovazione di frontiera.

Le previsioni degli analisti di Wall Street e le prospettive per il 2027

La reazione degli analisti finanziari di fronte a questo scenario si sta dividendo tra entusiasmo per le potenzialità sistemiche e prudenza per le complessità burocratiche. Il celebre analista Dan Ives della prestigiosa società di investimenti Wedbush Securities ha espresso un parere decisamente ottimista, stimando le probabilità di una fusione formale tra l’ottanta e il novanta percento entro i primi mesi del 2027. Secondo l’analisi di Ives, l’unione risolverebbe anche i timori di molti grandi azionisti di Tesla, preoccupati che l’attenzione del leader potesse essere catalizzata eccessivamente dall’esordio sul mercato pubblico di SpaceX a svantaggio del produttore di auto elettriche. Unendo i destini delle due società, gli investitori istituzionali e i piccoli risparmiatori retail avrebbero la possibilità di scommettere su una singola entità in grado di dominare sia il mercato della mobilità terrestre sia quello delle infrastrutture orbitali, proiettando il valore combinato verso la strabiliante cifra di tre mila miliardi di dollari e inaugurando una nuova era per il capitalismo tecnologico globale.