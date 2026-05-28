Epidemia di Ebola in Congo, superati i mille casi sospetti

Continua a peggiorare la situazione sanitaria nella Repubblica Democratica del Congo, dove l’epidemia di Ebola ha ormai superato la soglia dei mille casi sospetti. Secondo l’ultimo report disponibile, aggiornato al 26 maggio, i casi monitorati sono complessivamente 1.077, mentre quelli confermati risultano essere 121. Di questi, 110 sono stati registrati nella provincia dell’Ituri, attualmente l’area più colpita dal contagio. In crescita anche il numero dei decessi: le morti sospette hanno raggiunto quota 238, mentre i decessi confermati legati al virus sono 17. Le autorità sanitarie continuano a seguire con attenzione l’evolversi dell’epidemia nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu.

Il rapporto epidemiologico è stato diffuso attraverso un post pubblicato su X dal Ministero della Comunicazione della Repubblica Democratica del Congo e successivamente rilanciato anche dall’ufficio locale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

Secondo quanto riportato nel documento, l’epidemia interessa attualmente tre province e tredici zone sanitarie. Le autorità spiegano inoltre che “le operazioni di sorveglianza, screening e sensibilizzazione della comunità rimangono intensificate nonostante le difficoltà operative segnalate sul campo“. La situazione continua dunque a destare forte preoccupazione, anche alla luce delle infezioni segnalate in Uganda, che confermano il rischio di diffusione oltre i confini congolesi.