Escalation Nucleare: la Cina costruisce nuove rampe di lancio nel deserto dello Xinjiang vicino ai silos atomici

Una nuova e preoccupante fase dell’espansione militare della Repubblica Popolare Cinese è stata recentemente portata alla luce da un’approfondita inchiesta dell’agenzia di stampa internazionale Reuters, basata su recentissime immagini satellitari fornite dalla nota società di intelligence spaziale Vantor. I dati geospaziali documentano la costruzione di vaste rampe di lancio distribuite su una superficie di decine di chilometri quadrati nel cuore del deserto dello Xinjiang, nel nord-ovest del Paese. Queste imponenti infrastrutture si trovano in una posizione strategica, a breve distanza dai massicci complessi di silos missilistici nucleari di Hami, una delle aree nevralgiche per lo stoccaggio dei vettori intercontinentali cinesi. Al centro di questo reticolo militare vi sono due grandi installazioni a forma di ottagono, edificate progressivamente nel corso degli ultimi sei anni. Le rilevazioni fotografiche risalenti ai mesi di aprile e maggio indicano un incremento sostanziale dell’attività logistica e addestrativa, caratterizzata dal movimento di pesanti veicoli da trasporto militari e dall’allestimento di siti di lancio mimetizzati.

Le istantanee catturate dallo spazio – che pubblichiamo di seguito nel corso dell’articolo – offrono prove tangibili dell’ambizioso ammodernamento intrapreso dalla Forza Missilistica dell’Esercito Popolare di Liberazione. La struttura ottagonale visibile nei complessi del deserto funge da hub logistico centrale, circondato da alloggi per il personale e ampi hangar per il ricovero di mezzi pesanti. Questo nucleo è strettamente interconnesso ai campi di silos di Hami attraverso una fitta rete stradale e ferroviaria, ottimizzata per il transito rapido di materiale strategico.

Lungo il perimetro si osservano bunker corazzati e aree fortificate destinate allo stoccaggio di armamenti sensibili, oltre a piste d’atterraggio dedicate. Secondo le valutazioni degli analisti di sicurezza che hanno esaminato le tracce lasciate sul terreno, queste nuove piattaforme non sono pensate per ospitare strutture fisse, bensì per fungere da basi operative per lanciatori mobili su gomma e sistemi avanzati di guerra elettronica. La combinazione di postazioni statiche interrate e rampe per unità mobili aumenta drasticamente la flessibilità operativa e la capacità di sopravvivenza delle forze nucleari cinesi di fronte a un potenziale attacco preventivo.

Per comprendere appieno la portata di questa evoluzione, è necessario incrociare i dati giornalistici con i rapporti ufficiali delle più autorevoli istituzioni globali. Già in passato, istituti di ricerca indipendenti come la Federation of American Scientists avevano documentato la transizione della Cina da una flotta storica di circa venti silos per missili a combustibile liquido a una rete sterminata di oltre duecento nuovi alloggiamenti sotterranei distribuiti tra Yumen, Hami e Ordos. I periodici rapporti del Pentagono sullo sviluppo militare cinese confermano che Pechino sta espandendo il proprio arsenale nucleare cinese a un ritmo senza precedenti storici, stimando il superamento delle cinquecento testate operative con l’obiettivo di incrementarle sensibilmente entro i prossimi anni.

Anche il prestigioso Stockholm International Peace Research Institute concorda sul fatto che la Cina stia modificando profondamente la propria postura strategica. I dati istituzionali indicano che il Paese non si limita più a mantenere una forza minima di ritorsione, ma sta attivamente implementando tecnologie avanzate come i veicoli di rientro multipli indipendenti per i propri missili intercontinentali.

La proliferazione di queste nuove infrastrutture nel deserto dello Xinjiang introduce gravissimi elementi di instabilità nella sicurezza internazionale. Per decenni, la dottrina atomica di Pechino si è fondata sul principio della deterrenza minima, ovvero il mantenimento del minor numero possibile di armi nucleari sufficienti a scoraggiare un’aggressione esterna, garantendo una capacità di risposta post-attacco. L’integrazione di centinaia di silos con rampe di lancio mobili suggerisce il definitivo passaggio alla dottrina del Launch-on-Warning, una postura operativa ad alta prontezza che prevede il lancio dei missili nucleari non appena i sistemi di allerta precoce rilevano un attacco nemico in arrivo, prima ancora che le testate avversarie colpiscano il suolo. Questo scenario riduce drasticamente i tempi di decisione politica e militare in caso di crisi bilaterale, aumentando in modo esponenziale il rischio di un conflitto nucleare globale innescato da falsi allarmi o da errori di valutazione informatica.

Le scoperte odierne rischiano di accelerare un’inarrestabile escalation geopolitica a livello planetario, polverizzando i già fragili trattati di controllo degli armamenti. Gli Stati Uniti d’America e la Federazione Russa, che detengono tuttora i più vasti arsenali atomici del mondo, osservano con crescente apprensione le manovre di Pechino. Di fronte all’evidenza di una Cina non più disposta a occupare una posizione di secondo piano nello scacchiere strategico, sia Washington sia Mosca potrebbero essere indotte ad aumentare ulteriormente i propri investimenti nella modernizzazione delle rispettive triadi nucleari e nei sistemi di difesa missilistica. Questo dinamismo trilaterale crea un circolo vizioso in cui la percezione della minaccia altrui giustifica il potenziamento delle proprie capacità distruttive. L’assenza di canali di comunicazione diretti e trasparenti tra le superpotenze in merito alle rispettive dottrine militari amplifica l’incertezza globale, proiettando la comunità internazionale verso una nuova e imprevedibile guerra fredda tecnologica.