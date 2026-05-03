Escursionista in difficoltà sul Corno Piccolo: salvato con l’elicottero

Intervento di soccorso nella mattinata di ieri sul Corno Piccolo del Gran Sasso, dove un escursionista di 29 anni, residente a Porto Sant’Elpidio, si è trovato in difficoltà durante un’escursione in compagnia di altre 4 persone. Poco prima delle 11:30, la Direzione Regionale dei vigili del fuoco dell’Aquila ha ricevuto una richiesta di aiuto tramite l’app Garmin, inviata proprio dal giovane escursionista. L’uomo, impossibilitato a proseguire a causa di forti crampi, è rimasto fermo lungo il percorso, assistito da uno dei compagni di escursione.

Immediatamente è scattato il dispositivo di soccorso: dal Comando dei vigili del fuoco di Teramo è stata inviata una squadra nella zona di Prati di Tivo ed è stato attivato l’elicottero del Reparto Volo di Pescara, il Drago 158. Dopo un rapido sorvolo, l’elicottero ha individuato l’escursionista. Un elisoccorritore si è quindi calato con il verricello, ha messo in sicurezza il giovane e ha proceduto al recupero a bordo del velivolo. L’operazione si è conclusa con l’atterraggio a Prati di Tivo, dove il 29enne è stato affidato ai sanitari della Croce Bianca di Montorio al Vomano. Le sue condizioni sono apparse buone, sebbene provato dall’esperienza. Dopo le prime cure, è stato riaccompagnato al piazzale dove aveva lasciato la propria auto.