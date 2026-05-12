Escursionista tedesca bloccata nella neve al Lago del Coldai: soccorsa dal Soccorso alpino

Una escursionista tedesca di trent’anni è stata soccorsa nel primo pomeriggio di oggi dopo essersi ritrovata bloccata nella neve lungo il sentiero 570, che sale al Lago del Coldai, sopra Alleghe, in provincia di Belluno. La donna, secondo quanto emerso, si trovava in difficoltà perché priva di abbigliamento e calzature adeguati alle condizioni presenti in quota. La situazione ha reso necessario l’intervento dei soccorritori, in un contesto reso ancora più complesso dal vento. Sul posto è stato attivato l’elisoccorso di Pieve di Cadore, ma le condizioni meteo hanno ostacolato le operazioni. Per il troppo vento, infatti, l’elicottero non è riuscito né ad avvicinarsi alla zona in cui si trovava la trentenne né a individuarla dall’alto.

Di fronte all’impossibilità di procedere con un recupero diretto tramite elicottero, è stata quindi scelta una soluzione via terra, con il coinvolgimento dei volontari del Soccorso alpino di Alleghe.

Tre soccorritori raggiungono la donna a piedi

L’elisoccorso ha imbarcato due volontari del Soccorso alpino di Alleghe, che avrebbero dovuto raggiungere la donna a piedi via terra, insieme a un terzo soccorritore. I tre operatori si sono quindi messi in cammino lungo il percorso, riuscendo a raggiungere l’escursionista bloccata nella neve. Una volta individuata, la donna è stata assistita direttamente sul posto. I soccorritori le hanno portato ramponcini, una giacca, guanti e una mantellina termica, materiale indispensabile per affrontare in sicurezza il rientro in un ambiente innevato e con condizioni non favorevoli.

Rientro in sicurezza fino al luogo del soggiorno

Dopo averla equipaggiata con il necessario, i tre volontari hanno riaccompagnato la escursionista tedesca fino al luogo del suo soggiorno. L’intervento si è quindi concluso con il rientro della donna, che era rimasta in difficoltà lungo il sentiero che conduce al Lago del Coldai.

L’episodio richiama l’attenzione sull’importanza di affrontare gli itinerari di montagna, soprattutto in presenza di neve e vento, con calzature adeguate, abbigliamento tecnico e dotazioni idonee. Anche percorsi conosciuti e frequentati, come il sentiero 570 sopra Alleghe, possono diventare impegnativi quando le condizioni ambientali cambiano rapidamente.