Esercito Italiano: 165 anni a difesa della Nazione e al fianco dei cittadini nelle emergenze

Oggi, 4 maggio 2026, l’Italia si ferma per celebrare una ricorrenza di fondamentale importanza per l’identità e la sicurezza della nostra Repubblica: il 165° anniversario della costituzione dell’Esercito Italiano. Esattamente 165 anni fa, contestualmente all’Unità d’Italia, nasceva ufficialmente la forza armata terrestre che avrebbe accompagnato il Paese attraverso le sfide e le trasformazioni di oltre un secolo e mezzo di storia. Da quel lontano 1861, le donne e gli uomini in uniforme hanno costantemente garantito la difesa dei confini e la tutela delle istituzioni, evolvendosi di pari passo con la società e adattandosi alle nuove e complesse minacce dello scenario globale contemporaneo. Le celebrazioni odierne, diffuse su tutto il territorio nazionale da Nord a Sud, rappresentano un momento di profonda gratitudine verso chi, quotidianamente, sceglie di votare la propria esistenza al servizio della collettività, operando con altissima professionalità sia nei teatri internazionali che all’interno dei nostri confini.

Un impegno in prima linea nelle emergenze

L’impegno delle truppe sul territorio nazionale si estende ben oltre la dimensione strettamente militare della difesa armata. L’Esercito Italiano costituisce infatti una risorsa cruciale e tempestiva durante le emergenze meteorologiche e le catastrofi naturali che ciclicamente colpiscono la penisola. Dalle alluvioni ai terremoti, fino alle gravi emergenze meteo degli ultimi anni, il personale militare interviene con mezzi logistici speciali e competenze ingegneristiche avanzate. I reparti del Genio, in particolare, operano per ripristinare la viabilità interrotta, allestire ponti mobili, evacuare i civili in pericolo e montare in tempi record campi di accoglienza e ospedali da campo. Questa capacità di dispiegamento rapido, unita a un solido e collaudato coordinamento con la Protezione Civile e le autorità locali, rende le Forze Armate un vero e proprio scudo per i cittadini nei momenti di massima vulnerabilità.

Verso le sfide del futuro

Guardando ai prossimi decenni, l’Esercito sta portando avanti un processo di profonda modernizzazione tecnologica e strategica. L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei sistemi di comando, lo sviluppo della cyber-difesa e l’aggiornamento dei mezzi operativi rappresentano le priorità per mantenere elevati standard di prontezza operativa. I soldati di oggi, altamente specializzati, continuano a incarnare i valori di lealtà, coraggio e spirito di sacrificio tramandati dalle generazioni precedenti, unendo la tradizione secolare alle più moderne innovazioni del settore della Difesa. L’anniversario di oggi rappresenta un doveroso omaggio a questa istituzione storica, a conferma del legame profondo e indissolubile tra le Forze Armate e la Nazione che hanno giurato di servire e proteggere.