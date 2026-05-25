La regione del Medio Oriente sta registrando fenomeni atmosferici di portata storica, invertendo bruscamente la tendenza alla siccità che aveva caratterizzato gli anni precedenti. La diga dell’Eufrate, nota anche come diga di Tabqa e considerato il più grande bacino idrico della Siria, ha recentemente raggiunto livelli di riempimento che non si osservavano dal lontano 1988. Questo straordinario incremento è il risultato diretto di una stagione di piogge insolitamente intense che ha colpito contemporaneamente i territori siriani e le aree montane della Turchia, dove si trovano le sorgenti del grande fiume.

Nel giro di pochissime settimane, l’enorme infrastruttura idraulica ha dovuto incamerare una quantità impressionante di risorse, quantificata in circa 3 miliardi di metri cubi d’acqua. Un afflusso così massiccio ha spinto il volume complessivo del lago artificiale, storicamente denominato Lago Assad, a toccare il 97% della capacità massima di stoccaggio. Lo spettacolo visivo delle paratie in funzione e della corrente impetuosa testimonia la fine temporanea della penuria d’acqua, ma solleva contemporaneamente forti preoccupazioni per la tenuta del sistema fluviale a valle dell’impianto.

La gestione dell’infrastruttura e i rilasci controllati

Di fronte a una simile pressione idrica, la General Establishment of the Euphrates Dam ha dovuto attivare immediatamente i protocolli di sicurezza per preservare l’integrità strutturale dello sbarramento in terra e roccia. Il direttore generale dell’istituzione siriana, Haitham Bakkour, ha comunicato ufficialmente la necessità di incrementare in modo graduale ma deciso il flusso in uscita. I tecnici specializzati hanno iniziato a regolare le turbine e le paratie dello sbarramento di Kdeiran, una sezione regolatrice fondamentale del complesso idroelettrico dell’Eufrate.

Il piano d’emergenza prevede un sensibile aumento dei volumi scaricati, che passeranno dai precedenti 500 metri cubi al secondo fino a raggiungere una portata di circa 800 metri cubi al secondo. Questa operazione serve a decongestionare il bacino idrico principale e a stabilizzare l’afflusso prima che i livelli possano superare la soglia critica del 100%. Secondo le stime fornite dalle autorità siriane, il pompaggio e il deflusso accelerato proseguiranno per diversi giorni consecutivi, fino a quando la quantità di acqua in entrata dalla Turchia non si sarà allineata con i volumi in uscita verso il corso inferiore del fiume.

Impatto sui territori a valle e misure di sicurezza

I massicci volumi d’acqua rilasciati dalla diga dell’Eufrate stanno provocando un repentino e visibile innalzamento del livello dell’acqua lungo l’intero alveo naturale del fiume. L’impatto principale di questa ondata di piena controllata si sta concentrando nei territori orientali della Siria, attraversando in particolar modo i governatorati strategici di Raqqa e di Deir ez-Zor. Le immagini e le segnalazioni diffuse dagli osservatori locali, tra cui la nota piattaforma informativa Qalat Al Mudiq, mostrano la straordinaria forza della corrente che avanza verso i confini iracheni.

Nonostante la portata della piena sia eccezionale, i responsabili della sicurezza idrica hanno rassicurato le comunità locali, precisando che le manovre attuali sono puramente cautelari e che, al momento, non sussiste un pericolo imminente di esondazione catastrofica per i villaggi e le città adiacenti. Tuttavia, la rapidità con cui la corrente si sta ingrossando richiede una vigilanza costante e il monitoraggio continuo degli argini, specialmente nelle zone agricole pianeggianti che dipendono direttamente dalle acque del fiume per l’irrigazione.

Gli appelli alla popolazione e la protezione delle attività agricole

Per prevenire qualsiasi tipo di incidente mortale o danni materiali irreparabili, le autorità governative e locali hanno diramato con largo anticipo una serie di avvisi tassativi a tutta la popolazione residente lungo le sponde dell’alveo. L’ordinanza vieta categoricamente ai cittadini di praticare il nuoto, la pesca o semplicemente di avvicinarsi troppo alle rive dell’Eufrate, data l’imprevedibilità dei vortici e la velocità della corrente generata dagli scarichi della diga di Tabqa.

Oltre alla salvaguardia delle vite umane, l’allarme si estende alla protezione dell’economia rurale della zona. Agli agricoltori e ai proprietari terrieri dei governatorati di Raqqa e Deir ez-Zor è stato intimato di accelerare il prima possibile le operazioni di rimozione e sollevamento di tutte le attrezzature agricole, delle pompe idrauliche mobili e dei macchinari posizionati a ridosso delle sponde fluviali. Mettere in sicurezza questi strumenti è fondamentale per evitare che vengano sommersi o trascinati via dalla piena, garantendo la resilienza delle infrastrutture agricole locali in un momento di straordinaria ma complessa abbondanza idrica.

I cicli naturali smentiscono il catastrofismo sulla siccità permanente

L’eccezionale e improvvisa piena della diga dell’Eufrate riapre il dibattito sulle teorie climatiche, ponendosi in netta controtendenza rispetto agli scenari apocalittici descritti da anni da una parte della comunità scientifica, dalle autorità politiche e dal mondo della comunicazione. Per decemi, i flussi informativi hanno cavalcato l’allarme di una siccità permanente e irreversibile, dipingendo un futuro di desertificazione inevitabile per l’intera regione. Tuttavia, l’attuale situazione idrica dimostra come madre natura risponda a dinamiche ben più complesse e segua cicli naturali storicamente ripetitivi, smentendo con la forza dei fatti gli allarmi più catastrofisti e infondati. Il quasi totale riempimento del bacino idrico siriano evidenzia la fallacia di tesi dogmatiche, confermando che la variabilità del clima globale non può essere ridotta a semplificazioni ideologiche e che la terra possiede meccanismi di autoregolazione che superano regolarmente le previsioni più pessimistiche.