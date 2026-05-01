Festa del Lavoro tra sole e nuvole: l’Italia spaccata in 2, pioggia e nebbia tra Calabria e Sicilia | FOTO

Il 1° Maggio regala un netto miglioramento meteorologico su gran parte dell’Italia, grazie al rapido allontanamento verso i Balcani della recente perturbazione di fine aprile. Il Centro/Nord gode oggi del ritorno del sole, seppur con temperature che si mantengono temporaneamente sotto le medie stagionali, specialmente lungo il versante adriatico. La situazione appare molto diversa all’estremo Sud, dove persiste un’insidiosa instabilità legata al transito di una goccia fredda in quota. La Calabria e la Sicilia fanno i conti con lo scontro tra fresche correnti settentrionali, che generano annuvolamenti compatti, rovesci sparsi e condizioni decisamente meno favorevoli per godersi le gite legate alla Festa del Lavoro.

Nebbia, pioggia e il weekend

Le condizioni avverse sono ben documentate dalle fotografie inviateci dalla nostra lettrice Antonella Infanta, che immortalano fitta nebbia a Zafferana Etnea, mentre piogge locali stanno interessando attivamente il Messinese e il Reggino. Da sabato 2 maggio, tuttavia, la situazione cambierà radicalmente: l’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato ovunque, con temperature in sensibile rialzo al Centro/Nord, sebbene al Sud insisterà ancora una debole ventilazione settentrionale.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: