Filippine, continua l’unrest del vulcano Mayon: confermato il livello di allerta 3, “rischio di improvvise eruzioni esplosive” | FOTO

Le autorità filippine hanno mantenuto il livello di allerta 3 per il vulcano Mayon dopo un aumento dell’attività sismica registrato nelle ultime 24 ore. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha segnalato 51 terremoti vulcanici, 30 episodi di tremore prolungato, centinaia di cadute di rocce e sei segnali associati a correnti piroclastiche. L’attività del vulcano continua inoltre a produrre colate laviche lungo diversi canaloni, mentre dal cratere sono stati osservati brevi episodi di fontane di lava. Le emissioni di anidride solforosa sono salite a 1.482 tonnellate giornaliere venerdì 15 maggio.

Rischio di improvvise eruzioni esplosive

Le autorità hanno ribadito il divieto di accesso nella zona di pericolo permanente entro sei chilometri dal cratere e invitato gli aerei a evitare il sorvolo dell’area per il rischio di improvvise eruzioni esplosive. Gli esperti hanno inoltre avvertito che forti piogge potrebbero provocare lahar, colate di fango e detriti vulcanici potenzialmente pericolose per le comunità circostanti.

Pubblicando le foto a corredo dell’articolo, l’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia comunica che “l’eruzione effusiva del vulcano Mayon persiste per il 131° giorno consecutivo, producendo correnti piroclastiche di densità (PDC), localmente note come “uson”, e frequenti cadute di massi. Il livello di allerta 3 rimane in vigore per il vulcano Mayon. L’ingresso nella zona di pericolo permanente di 6km è severamente vietato”.