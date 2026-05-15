Focolai di Ebola, Bassetti: “febbri emorragiche per le quali non c’è una cura e che molto spesso sono letali”

Un nuovo focolaio di Ebola si è sviluppato nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo, in un’area particolarmente delicata dal punto di vista sanitario e geografico. La notizia è stata rilanciata su X dall’infettivologo Matteo Bassetti, direttore delle Malattie infettive dell’ospedale policlinico San Martino di Genova, che ha riportato le informazioni diffuse dal Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie dell’Africa, il Cdc Africa. Secondo quanto riferito, i numeri indicano una situazione da seguire con la massima attenzione: i casi sospetti sarebbero 246, mentre le morti segnalate sarebbero 65. Di queste, 4 sarebbero state causate certamente da Ebola. Il dato più rilevante riguarda inoltre i risultati preliminari delle analisi, che hanno individuato la presenza del virus in una parte significativa dei campioni esaminati.

I dati preliminari: Ebola rilevata in 13 campioni su 20

Le prime verifiche di laboratorio sono state condotte dall’Institut National de Recherche Biomédicale di Kinshasa. I risultati preliminari hanno rilevato la presenza del virus Ebola in 13 dei 20 campioni analizzati, un elemento che rafforza la preoccupazione per l’evoluzione del focolaio nella regione orientale del Paese.

La conferma della presenza del virus in più campioni rende centrale la necessità di rafforzare rapidamente le attività di sorveglianza sanitaria e di contenimento, soprattutto in un territorio collocato lungo confini internazionali e quindi potenzialmente esposto a rischi di diffusione oltre l’area iniziale.

La dichiarazione di Matteo Bassetti su X

L’infettivologo Matteo Bassetti ha riportato testualmente su X. Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie (Cdc) dell’Africa “ha confermato che nella zona orientale della Repubblica Democratica del Congo si è sviluppato un focolaio di Ebola. I casi sospetti sono 246, le morti 65, di cui 4 causate certamente da Ebola. I risultati preliminari delle analisi condotte dall’Institut National de Recherche Biomédicale di Kinshasa hanno rilevato la presenza del virus Ebola in 13 dei 20 campioni analizzati. Il virus Ebola si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei e provoca febbri emorragiche per le quali non c’è una cura e che molto spesso sono letali. Quello attuale è localizzato nella provincia di Ituri, al confine con l’Uganda e il Sudan del Sud. Per questo motivo l’agenzia ha convocato un incontro con i rappresentanti dei tre Paesi per coordinare delle attività di sorveglianza e di contenimento, a cui parteciperà anche l’Oms”.

Le parole di Bassetti mettono in evidenza i punti principali dell’emergenza: la presenza di un focolaio di Ebola, il numero elevato di casi sospetti, il bilancio dei decessi, la conferma preliminare del virus in diversi campioni e la necessità di una risposta coordinata con il coinvolgimento dell’Oms.

Dove si trova il focolaio: la provincia di Ituri

Il focolaio attuale è localizzato nella provincia di Ituri, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo. Si tratta di un’area al confine con l’Uganda e il Sudan del Sud, un elemento che rende il coordinamento internazionale particolarmente importante.

La posizione geografica della provincia di Ituri fa sì che la gestione del focolaio non riguardi soltanto le autorità congolesi, ma coinvolga anche i Paesi confinanti. Proprio per questo il Cdc Africa ha convocato un incontro con i rappresentanti dei tre Paesi, con l’obiettivo di coordinare le attività di sorveglianza e di contenimento.

Trasmissione del virus Ebola e rischi sanitari

Il virus Ebola si trasmette attraverso il contatto con i fluidi corporei. La malattia provoca febbri emorragiche che, come ricordato da Bassetti, non hanno una cura e sono molto spesso letali.

Questo aspetto rende essenziale intervenire rapidamente per identificare i casi, monitorare i contatti e limitare la diffusione dell’infezione. La presenza di numerosi casi sospetti e di decessi associati al focolaio impone una risposta sanitaria coordinata, soprattutto in un contesto transfrontaliero.

Vertice con Uganda, Sudan del Sud e Oms per il contenimento

Di fronte alla localizzazione del focolaio nella provincia di Ituri, al confine con Uganda e Sudan del Sud, l’agenzia ha convocato un incontro con i rappresentanti dei tre Paesi. L’obiettivo è coordinare le attività di sorveglianza epidemiologica e di contenimento.

Al vertice parteciperà anche l’Oms, chiamata a contribuire alla gestione dell’emergenza sanitaria. La presenza dell’Organizzazione mondiale della sanità conferma la rilevanza dell’allarme e la necessità di una risposta condivisa per contenere il focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo orientale.