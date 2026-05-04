Focolai di hantavirus su una nave da crociera: situazione sempre più critica, la denuncia dei passeggeri

Una nave da crociera, la MV Hondius, è diventata il centro di un’emergenza sanitaria internazionale, dopo il focolaio di un virus trasmesso dai topi, che ha già provocato la morte di tre passeggeri e ha lasciato un cittadino britannico in condizioni critiche. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha confermato sei casi sospetti di infezione da hantavirus a bordo della nave, che stava viaggiando da Ushuaia, in Argentina, verso Capo Verde, in Africa. La notizia ha scosso l’opinione pubblica e ha sollevato preoccupazioni su come le autorità locali stiano gestendo la situazione.

Le vittime e la situazione a bordo della nave

Secondo le ultime informazioni, il primo a perdere la vita è stato un uomo di 70 anni di nazionalità olandese, seguito dalla sua compagna, di 69 anni, anch’essa olandese. Entrambi sono deceduti a causa di complicazioni legate all’infezione. Un terzo passeggero, un uomo britannico di 69 anni, è stato portato d’urgenza in Sudafrica, dove attualmente è ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni sono ancora gravissime. La terza vittima è stata trovata morta a bordo della nave, ma la sua identità e nazionalità non sono ancora state confermate ufficialmente.

La dichiarazione dell’OMS

L’OMS ha emesso una dichiarazione nella quale ha confermato che è “a conoscenza dei casi di grave malattia respiratoria acuta su una nave da crociera che naviga nell’Atlantico”. Ha inoltre confermato la morte di tre passeggeri e l’infezione accertata del cittadino britannico da hantavirus. Il virus è noto per essere trasmesso dai topi e può causare gravi danni agli organi respiratori e al sistema cardiovascolare. L’agenzia ha anche riferito che sta indagando su altri sei casi sospetti di infezione tra i passeggeri.

Nel frattempo, i passeggeri della nave sono intrappolati in mezzo al mare, con la situazione che sta diventando sempre più critica. Le autorità di Capo Verde non hanno ancora dato il permesso di sbarcare i passeggeri, nonostante la gravità della situazione. In una lettera distribuita ai passeggeri, la compagnia di crociera Oceanwide Expeditions ha informato che la nave è attualmente ancorata al largo delle coste di Capo Verde e che l’azienda sta aspettando l’autorizzazione delle autorità locali per permettere lo sbarco. La lettera recita: “siamo attualmente ancorati al largo di Capo Verde e stiamo aspettando l’approvazione dalle autorità locali per lo sbarco, con priorità per coloro che necessitano di assistenza medica immediata”.

Nonostante l’urgenza, la lettera ha anche aggiunto che non sono stati ancora ricevuti permessi dalle autorità capoverdiane. La compagnia ha esortato tutti i passeggeri a seguire le misure di prevenzione, come l’uso delle mascherine, il distanziamento sociale e il contenimento del contatto tra i passeggeri per prevenire la diffusione del virus.

I passeggeri denunciano il silenzio

Alcuni passeggeri, preoccupati e frustrati, hanno espresso la loro rabbia per la mancanza di comunicazione da parte della compagnia. Uno di loro, che ha chiesto di rimanere anonimo, ha raccontato: “non abbiamo sentito nulla da Oceanwide Expeditions. Abbiamo ancora amici a bordo.” Queste parole testimoniano la crescente preoccupazione e la sensazione di abbandono che sta serpeggiando tra i passeggeri bloccati sulla nave.

Il viaggio sulla MV Hondius è noto per essere una delle crociere più esclusive al mondo, con tariffe che, l’anno scorso, variavano da €12.500 per una cabina condivisa fino a €40.000 (circa £35.000) per una cabina privata di lusso. Questo rende ancora più drammatica la situazione, con molti passeggeri che si trovano ora intrappolati a bordo, senza sapere quando o come potranno tornare a casa.

La compagnia ha sottolineato che sta facendo tutto il possibile per esercitare pressione, anche a livello diplomatico, per garantire assistenza immediata e un processo di screening sanitario adeguato per tutti a bordo. Tuttavia, l’incertezza sulle tempistiche per lo sbarco e il trattamento dei casi più gravi aumenta il malcontento tra i passeggeri.

Sviluppi futuri

La situazione sulla MV Hondius continua a evolversi rapidamente, con l’OMS e le autorità locali che lavorano per contenere l’epidemia. La minaccia di un’ulteriore diffusione dell’hantavirus potrebbe richiedere misure straordinarie e tempestive per garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’equipaggio. Con la compagnia di crociera che rimane in attesa dell’autorizzazione da parte delle autorità locali, l’esito di questa crisi potrebbe avere implicazioni non solo per i passeggeri coinvolti, ma anche per l’industria delle crociere in generale.

L’attenzione delle autorità sanitarie mondiali è ora focalizzata sulla rapida diffusione del virus, mentre i passeggeri, ancora bloccati a bordo, si trovano in una situazione di crescente ansia, aspettando risposte e un intervento definitivo.