Forte boato scatena il panico a Boston e in Rhode Island: svelata la causa | VIDEO

In tutto il Massachusetts orientale, diverse persone hanno segnalato di aver udito un boato estremamente forte nel pomeriggio locale di oggi, sabato 30 maggio, e molti Dipartimenti di Polizia dello stato affermano di essere stati sommersi di chiamate. Ma di cosa si trattava esattamente? La meteorologa di NBC10, Pamela Gardner, ha ipotizzato che potesse trattarsi di un bolide o di una meteora entrata nell’atmosfera. “Grande esplosione/boom nei pressi di Boston. Il GLM del satellite GOES 19 mostra un possibile meteorite o bolide che entra nell’atmosfera. Non ci sono fulmini in questa tempesta, né terremoti rilevati dall’USGS”, ha scritto Gardner su X. I dati satellitari hanno mostrato che la meteora è entrata nell’atmosfera sopra la costa meridionale di Boston.

Numerose chiamate e segnalazioni

Polizia e Vigili del Fuoco di tutto lo stato hanno utilizzato i social media per segnalare di aver ricevuto numerose segnalazioni da residenti preoccupati che avevano udito un forte boato. “È stato udito nella parte orientale dello stato. Origine sconosciuta, al momento non si segnalano pericoli”, ha scritto la Polizia di Watertown su Facebook.

“Il boato: al momento non si segnalano danni o incidenti locali. Forse un terremoto”, ha dichiarato la Polizia di Coventry, Rhode Island. La Polizia di Cambridge ha affermato di essere a conoscenza delle segnalazioni e delle preoccupazioni relative al forte boato udito. “Al momento, sembra che il boom sia stato udito e percepito in tutto il Massachusetts orientale e nel Rhode Island. Tuttavia, non siamo a conoscenza di problemi o incidenti specifici originati a Cambridge“, ha scritto la Polizia su Facebook.

Violento boom udito a Boston

A Newbury, i Vigili del Fuoco hanno dichiarato che il loro centro di comunicazione ha ricevuto numerose chiamate da residenti preoccupati che hanno riferito di aver assistito a una significativa attività di tipo geologico. “È stata descritta come un’onda sonora o una sensazione simile a un’esplosione. L’abbiamo avvertita anche qui al Dipartimento di Polizia e al momento non siamo a conoscenza di alcun pericolo per la sicurezza pubblica a Newbury o nelle comunità circostanti“, si legge nel post di Facebook. “Non conosciamo la causa dell’attività. Vi preghiamo di chiamare il centro di comunicazione solo per fornire informazioni pertinenti, non per chiedere informazioni sulla fonte. Con il vento, la pioggia, gli alberi e le linee elettriche caduti, le piccole inondazioni costiere e ora questo, stiamo ricevendo un elevato volume di chiamate oggi e vogliamo mantenere tutte le linee libere per le emergenze”.

Il capo della Polizia di Wrentham ha affermato che la forte esplosione, udita e segnalata da diverse persone, è stata probabilmente causata dall’ingresso di un grosso meteorite nell’atmosfera terrestre, secondo diverse fonti, sebbene nessuna sia ancora ufficiale. “L’esplosione è stata udita e avvertita in tutto il New England, facendo tremare le case e causando giustificata preoccupazione a molte persone”, ha dichiarato Bill McGrath. “Non abbiamo ricevuto segnalazioni di danni o feriti a Wrentham e non abbiamo sentito parlare di feriti nella regione”.