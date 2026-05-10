Forte terremoto scuote il Cile, avvertito in diverse regioni | DATI e MAPPE

Una violenta scossa di terremoto ha colpito nella serata di sabato ora locale la zona centro-meridionale del Cile. Secondo i dati ufficiali diffusi dal Centro Sismologico Nazionale, il sisma si è verificato esattamente alle ore 22:34 locali, corrispondenti alle 04:34 di oggi in Italia, raggiungendo una magnitudo di 5.8. L’epicentro è stato individuato a circa 41 km a Est della località costiera di Lebu, con un ipocentro calcolato a una profondità di 24 km, una distanza relativamente breve dalla superficie che ha amplificato la percezione del movimento tellurico. Il Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres ha confermato ufficialmente che le vibrazioni sono state chiaramente avvertite in un raggio territoriale molto vasto, comprendente le regioni amministrative di Maule, Los Ríos, Bío Bío, La Araucanía e Ñuble. Le autorità di protezione civile hanno immediatamente attivato i monitoraggi per verificare eventuali danni alle infrastrutture critiche e alle abitazioni private, sebbene i primi rapporti preliminari non abbiano segnalato feriti o crolli significativi.

Le dinamiche tettoniche alla base dei fenomeni sismici

Il Cile occupa una delle posizioni geologiche più turbolente del pianeta, essendo situato lungo la cosiddetta Cintura di Fuoco del Pacifico. La causa principale della frequente attività sismica risiede nel processo di subduzione, ovvero lo scontro tettonico tra la placca di Nazca e la placca Sudamericana. In questa specifica sezione della crosta terrestre, la placca oceanica di Nazca scivola sotto quella continentale a una velocità costante di circa 7 cm l’anno. Questo movimento incessante genera un accumulo enorme di energia elastica nelle rocce che, quando supera il limite di resistenza meccanica, viene rilasciata improvvisamente sotto forma di onde d’urto. La conformazione geografica del Paese, stretto tra la catena montuosa della Cordigliera delle Ande e l’oceano, lo espone a una vulnerabilità naturale costante verso questi eventi geologici di grande intensità.

Una storia segnata da grandi eventi tellurici

Dal punto di vista storico, il territorio cileno detiene il primato per alcuni dei terremoti più potenti mai documentati nella storia dell’umanità. La regione interessata dall’evento di sabato ha una memoria storica segnata da fenomeni estremi: l’esempio più celebre è il sisma di Valdivia del 1960 che, con magnitudo 9.5, rimane l’evento più forte mai registrato globalmente dagli strumenti moderni. In tempi più recenti, nel febbraio del 2010, un terremoto magnitudo 8.8 ha colpito duramente proprio le regioni del Maule e del Bío Bío, provocando tsunami devastanti lungo la costa e ingenti perdite materiali.