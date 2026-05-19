Forti piogge causano frane e inondazioni nella Cina centro-meridionale: almeno 18 morti | VIDEO

Le piogge torrenziali hanno continuato a imperversare nella Cina meridionale e centrale oggi, martedì 19 maggio, causando almeno 18 morti a causa delle diffuse inondazioni che hanno portato alla chiusura di scuole e attività commerciali e all’interruzione dei trasporti e delle forniture di energia elettrica, secondo quanto riferito dalle autorità. L’agenzia meteorologica cinese ha dichiarato che le aree di Jiangxi, Anhui, Hunan, Hubei, Guizhou, Guangxi, Guangdong e Hainan sono ad alto rischio di disastri legati alle piogge, tra cui frane, inondazioni improvvise e gravi allagamenti nelle aree urbane. Le autorità hanno affermato di aver stanziato 150 milioni di yuan (22 milioni di dollari) per gli aiuti umanitari e di aver avviato interventi di emergenza in diverse aree colpite.

Molti residenti di Jingzhou, città nella provincia centrale di Hubei, si trovavano con l’acqua fino alle ginocchia e potevano pescare tra i pesci che nuotavano per le strade, secondo le immagini pubblicate sulla piattaforma video cinese Douyin. Alcune auto erano quasi completamente sommerse su strade circondate da edifici residenziali e commerciali.

Numerose vittime

Dieci persone sono morte dopo che un pick-up con a bordo 15 braccianti agricoli è precipitato in un fiume in piena nella regione sudoccidentale cinese del Guangxi, a causa delle forti piogge, secondo quanto riportato dall’emittente statale CCTV. In altri incidenti, forti piogge e inondazioni hanno causato la morte di quattro persone nella provincia sudoccidentale del Guizhou, tre in un villaggio di pianura nella provincia centrale dell’Hubei e un’altra persona nella provincia meridionale dell’Hunan, ha riferito la CCTV.

Scuole, attività commerciali e servizi di trasporto sono stati sospesi e le autorità stanno evacuando i residenti in alcune zone dell’Hubei e dell’Hunan, secondo quanto riportato dai media statali.

Piogge intense previste lungo il fiume Yangtze

L’insolita area di intense precipitazioni, estesa per oltre 1.000km, è stata causata dalla convergenza di abbondante umidità proveniente dal Golfo del Bengala, dal Mar Cinese Meridionale e dall’Oceano Pacifico. Secondo i meteorologi cinesi, la lentezza del sistema meteorologico ha contribuito all’elevato accumulo di precipitazioni.

Il Centro meteorologico nazionale cinese ha affermato che il maltempo si sposterà gradualmente verso est e sud attraverso la Cina nei prossimi due giorni. Da mercoledì 20 maggio, sono previste le precipitazioni più intense lungo il corso medio e inferiore del fiume Yangtze.

Oggi, l’isola di Hainan, nel sud della Cina, ha emesso un’allerta per disastro geologico, dopo che una montagna è franata su un’autostrada a Lingshui, costringendo le autorità a chiudere diverse strade principali in quella zona dell’isola.

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