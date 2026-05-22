Forti piogge e inondazioni Afghanistan: decine di vittime in tutto il Paese

Forti piogge e inondazioni hanno causato la morte di almeno 24 persone in tutto l’Afghanistan nelle ultime 48 ore. Secondo quanto riferito da funzionari locali, nelle ultime 24 ore quindici persone sono morte nella provincia settentrionale di Baghlan, una nel Wardak centrale e due nel nord-est del Badakhshan, dove oltre 100 case sono andate distrutte e due persone risultano ancora disperse. Altre sei persone sono morte ieri in diverse province del Paese. Dalla fine di marzo, il maltempo ha causato inondazioni e frane in tutto l’Afghanistan, danneggiando case e raccolti. Le ultime vittime si vanno ad aggiungere al bilancio di almeno 148 persone e 137 feriti registrati ad aprile.