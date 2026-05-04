Forti piogge in Indonesia: Ciomas e Bogor colpite da inondazioni, case allagate | VIDEO

Forti piogge si sono abbattute sulla reggenza di Bogor, nella provincia di Giava Occidentale, in Indonesia, causando l’esondazione del fiume Cipamingkis e minacciando le zone residenziali di tre villaggi. Le aree colpite includono i villaggi di Sukamakmur, Wargajaya e Sukamulya, con un livello medio dell’acqua che ha raggiunto i 50 centimetri. Il capo del distretto di Ciomas, Tirta Juwarta, ha dichiarato che l’alluvione si è distribuita uniformemente in varie località. “In ogni distretto, in ogni villaggio, si sono verificati allagamenti”, ha affermato Tirta, spiegando che l’alluvione si è verificata a causa delle forti piogge, ma è stata temporanea. L’acqua si è ritirata rapidamente quando l’intensità delle precipitazioni è diminuita. Ciomas è composto da 10 villaggi all’interno di un unico sottodistretto.

In diverse località, il livello dell’acqua ha raggiunto circa 50 centimetri. In alcune zone, è stato persino segnalato che l’acqua è penetrata nelle case dei residenti. Tuttavia, non sono state segnalate evacuazioni. “Finora non ci sono state informazioni su evacuazioni. Continuiamo a monitorare la situazione con il capo villaggio. Speriamo che non ci siano vittime“, ha dichiarato Tirta.

Il governo del sottodistretto ha inoltre dispiegato funzionari del villaggio ed elementi di protezione civile per monitorare la situazione sul campo. Il monitoraggio viene effettuato regolarmente per garantire che la situazione rimanga sotto controllo e non provochi vittime.

Danni alle infrastrutture

Oltre alle inondazioni, si sono verificati anche danni alle infrastrutture in diverse località. Un esempio è il ponte Rawayan nella zona di Ciapus, situato sul fiume, che sarebbe crollato a causa della forte corrente. Il governo del sottodistretto di Ciomas sta attualmente coordinando le proprie attività con l’Agenzia regionale per la gestione delle catastrofi (BPBD) e il servizio di emergenza 112 per monitorare gli sviluppi e rispondere a potenziali ulteriori incidenti.