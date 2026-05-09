Frana Niscemi, entro giugno un robot per salvare i libri della biblioteca

Dal giorno in cui si è verificata la frana a Niscemi ad oggi, i Vigili del Fuoco hanno effettuato 2900 interventi, e si apprestano a mettere in campo un robot per salvare il resto dei libri presenti nella biblioteca in bilico sul ciglio della frana. Ad affermarlo è stato Salvatore Cantale, comandante dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, intervenendo ad un convegno svoltosi questa mattina nell’auditorium del Museo Civico, dal titolo “La frana di Niscemi. Dalla fase emergenziale alla ricostruzione”. Il momento di confronto è stato promosso dagli Ordini di ingegneri, architetti e geologi siciliani, con il coinvolgimento di istituzioni, tecnici, docenti universitari e rappresentanti del territorio. Cantale ha annunciato che, entro giugno, con l’ausilio di un robot potrebbero essere recuperati gli altri libri rimasti all’interno della struttura.

“La biblioteca – ha detto il comandante dei Vigili del Fuoco – all’interno è integra”. Lo scorso febbraio, i Vigili del Fuoco sono riusciti a recuperare circa 350 volumi, inclusi manoscritti, appunti, foto e planimetrie, trovati al piano terra. “Prima di entrare all’interno della struttura, è stato elaborato un documento di un centinaio di pagine, in cui abbiamo raccolto foto e mappe. Nel seminterrato ci sono ancora i libri da recuperare e durante il nostro intervento, siamo rimasti all’interno il meno possibile”.

Assistenza alla popolazione e recupero beni

Cantale si è anche soffermato sui vari interventi di assistenza alla popolazione e recupero beni, effettuati con l’ausilio di sofisticate apparecchiature. “All’inizio la situazione non era chiara. Solo dopo alcune ore abbiamo capito che eravamo di fronte alla frana più grande d’Europa. Nell’immediatezza è stato recuperato l’essenziale dagli immobili sgomberati. Quando poi la situazione si è assestata, le richieste si sono ripetute e abbiamo valutato la possibilità di fare veri e propri traslochi. Ad alcuni abbiamo anche dato la possibilità di smontare i termosifoni. Alcuni edifici sono integri ma ciò nonostante, abbiamo dovuto far percepire il pericolo“.

Ieri i Vigili del Fuoco, attraverso una stradella, hanno raggiunto una delle più grandi aziende agricole del territorio, in contrada Benefizio, rimasta isolata sin da quando si è verificato l’evento franoso. Cantale ha anche annunciato che c’è un rischio, in caso di incendi, per l’area rurale ricadente in zona rossa. “Si tratta – ha spiegato – di una zona impervia e impossibile da raggiungere via terra. In caso di incendi, sarebbe necessario l’intervento immediato di un elicottero”.