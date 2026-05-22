Frana Niscemi, il Cdm vara i programmi su demolizioni e prevenzione strutturale

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare Nello Musumeci, ha deliberato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 27 febbraio 2026, n. 25, in ordine ai programmi predisposti dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile in qualità di Commissario straordinario per l’area di Niscemi. I programmi riguardano gli interventi di demolizione e di concessione dei contributi e gli interventi di prevenzione strutturale e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, adottati in risposta agli eventi franosi che hanno interessato il territorio comunale.

Il programma di demolizione

Il programma di demolizione definisce le modalità di messa in sicurezza della fascia di abitato a maggiore rischio attraverso la demolizione e delocalizzazione degli immobili che ricadono nella zona rossa, un sistema di indennizzi parametrato e l’acquisizione gratuita delle aree al patrimonio comunale, spiega Palazzo Chigi nel comunicato diffuso dopo il Cdm. La perimetrazione della zona rossa è soggetta ad aggiornamento costante sulla base di indagini e monitoraggi tecnici.

Il programma di prevenzione strutturale

Il programma di prevenzione strutturale prevede una strategia articolata in due fasi: la prima è volta alla stabilizzazione del sistema franoso, al monitoraggio continuo, alla riorganizzazione della rete idrica e fognaria e alla realizzazione di sistemi di drenaggio; la seconda riguarda il consolidamento strutturale e la riprofilatura morfologica definitiva dei versanti.

Sui programmi è stata acquisita l’intesa della Regione Siciliana. I programmi saranno approvati con decreto del Ministro per la Protezione Civile e le politiche del mare e attuati attraverso provvedimenti del Commissario straordinario.