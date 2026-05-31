Fulmine innesca un incendio boschivo a Travesio: elicottero in azione a Casera Davass

È stato spento intorno alle 18:45 di oggi l’incendio boschivo che si era sviluppato in località Casera Davass, nel comune di Travesio, in provincia di Pordenone. Il rogo ha interessato un’area impervia, difficilmente accessibile e raggiungibile solamente tramite sentiero, rendendo necessario un intervento mirato per contenere rapidamente le fiamme ed evitare che l’incendio potesse estendersi ulteriormente. Il rogo è stato circoscritto e spento nel giro di poche ore, con una superficie bruciata stimata in soli 100 metri quadrati.

Rogo probabilmente causato da un fulmine

Secondo le prime informazioni, l’incendio a Travesio si sarebbe sviluppato presumibilmente a causa di un fulmine. Le fiamme hanno interessato una zona boschiva in località Casera Davass, un’area che per conformazione e accessibilità ha richiesto particolare attenzione nelle operazioni di intervento.

La causa naturale ipotizzata, unita alla posizione impervia del rogo, ha reso necessario il coinvolgimento di mezzi e operatori specializzati per raggiungere e mettere in sicurezza l’area interessata.

Elicottero in azione: 11 lanci prima della fine delle operazioni

Sul posto è intervenuto anche un elicottero, che ha effettuato 11 lanci per contribuire allo spegnimento del rogo. Dopo l’undicesimo lancio, il mezzo aereo ha terminato le operazioni, mentre l’incendio risultava ormai sotto controllo fino al completo spegnimento.

L’impiego dell’elicottero si è rivelato fondamentale per operare in una zona non facilmente raggiungibile dai mezzi di terra, consentendo di contenere il fronte del fuoco e limitare i danni alla vegetazione.