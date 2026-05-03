Gelo siberiano in Abruzzo, notte di ghiaccio tra Marsica e alto Sangro: valori fino a -12°C e clima invernale

L’irruzione di aria fredda dai Balcani che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni ha avuto il suo apice tra la scorsa notte e le prime ore di questa mattina sugli altipiani interni dell’Abruzzo. Con il vento in attenuazione e i cieli tornati sereni, si sono create le condizioni ideali per una forte inversione termica, capace di riportare un clima invernale nonostante il calendario segni ormai i primi di maggio. Sull’altopiano di Roccaraso Piano Aremogna la colonnina di mercurio è sprofondata fino a −11,9°C, un valore gelido per il periodo e tipico delle notti più fredde della stagione invernale. Le gelate sono risultate estese su tutti gli altipiani dell’Aquilano: i termometri hanno toccato i −7°C a Piani di Pezza, −6,5°C a Campo Felice, −6,3°C a Pescocostanzo e −5,2°C a Castel del Monte. Le minime sono scese sottozero anche a Pescasseroli (−4,7°C), sull’Altopiano di Cascina (−3,7°C), a Rocca di Mezzo (−2,9°C), Palena (−2,8°C) e Villa Scontrone (−1,8°C), disegnando una vera e propria “isola di gelo” tra Marsica, Altopiani Maggiori e alto Sangro.

Il quadro è perfettamente coerente con la configurazione sinottica di queste ore, caratterizzata da un campo di alta pressione in rinforzo sull’Europa centrale e dall’afflusso di aria più fredda dai Balcani verso l’Adriatico e l’Appennino centrale. In presenza di cieli sereni, aria secca e ventilazione debole, le conche e gli altipiani interni favoriscono il ristagno dell’aria fredda nei bassi strati, con temperature notturne che crollano molto più in basso rispetto alle zone costiere e collinari, dove i valori minimi si sono mantenuti su livelli decisamente più miti.

Si tratta dell’ennesima conferma di quanto, in questo periodo dell’anno, gli sbalzi termici possano risultare ancora estremi in Appennino, con giornate dal sapore quasi primaverile seguite da notti gelide a poca distanza in linea d’aria dalle spiagge adriatiche. Per agricoltori e operatori turistici di queste aree, il rischio di danni da gelo tardivo rimane concreto nonostante la stagione avanzata.

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