Germania: il governo lancia nuove centrali a gas per garantire la sicurezza elettrica

Il governo tedesco ha avviato un ambizioso piano per la costruzione di nuove centrali a gas, pensate come complemento alle fonti rinnovabili eolico e solare, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento elettrico. Secondo quanto emerge dalla bozza di legge del ministero dell’Economia, guidato da Katherina Reiche (Cdu), il provvedimento potrebbe comportare costi aggiuntivi per i consumatori fino a tre miliardi di euro l’anno a partire dal 2031. Il provvedimento introduce un sistema di remunerazione che non riguarda solo l’energia prodotta, ma anche la capacità resa disponibile, con pagamenti destinati agli operatori di impianti e sistemi di accumulo.

Commentando l’iniziativa, Reiche ha sottolineato: “si tratta di una pietra miliare”, spiegando che la normativa “assicura la disponibilità di elettricità anche quando vento e sole non producono”.

Questa misura, secondo il ministero, mira a garantire una maggiore affidabilità della rete elettrica, compensando le fluttuazioni naturali delle fonti rinnovabili. L’attenzione è rivolta sia alla stabilità dell’offerta sia alla sicurezza energetica nazionale, in un contesto in cui la transizione verde continua a essere una sfida complessa per il settore elettrico.

Le critiche dei Verdi e il dibattito sull’idrogeno

Non sono mancate le critiche politiche: i Verdi hanno segnalato l’assenza di incentivi sufficienti per una rapida conversione degli impianti all’idrogeno, considerata necessaria per la decarbonizzazione del sistema elettrico. Secondo il partito ecologista, il piano rischia di consolidare la dipendenza dai combustibili fossili, limitando la spinta verso tecnologie più sostenibili.

Analoghi rilievi arrivano dall’Associazione delle imprese comunali (Verband der kommunalen Unternehmen, Vku), che rappresenta le utility locali. Il Vku sottolinea come la proposta rischi di favorire i grandi operatori, aumentando la concentrazione del mercato e i costi complessivi. “Le aziende municipalizzate potrebbero essere penalizzate da elevate barriere finanziarie e requisiti stringenti”, evidenzia l’associazione.

Anche l’Autorità federale antitrust (Bundeskartellamt) ha espresso preoccupazioni, richiamando l’attenzione su una crescente concentrazione tra pochi grandi produttori di elettricità, che potrebbe limitare la concorrenza e ridurre l’efficienza complessiva del mercato energetico.

Implicazioni per i consumatori e il futuro energetico

La legge proposta potrebbe avere un impatto significativo sui consumatori tedeschi, sia in termini di costi energetici sia di evoluzione del mix elettrico nazionale. Se da un lato il piano mira a garantire una rete stabile anche nei momenti di scarsa produzione solare ed eolica, dall’altro solleva interrogativi su equità, accesso per le utility locali e accelerazione della transizione verso l’idrogeno e altre soluzioni a basse emissioni di carbonio.