Giappone, alluvione lampo a Yokohama: piogge estreme colpiscono Totsuka-ku | VIDEO

A Yokohama, nella prefettura giapponese di Kanagawa, intense precipitazioni hanno provocato una massiccia alluvione lampo nel quartiere di Totsuka-ku. Le piogge, cadute con grande intensità in un arco di tempo molto breve, hanno rapidamente saturato il sistema di drenaggio urbano, generando allagamenti diffusi che hanno interessato strade, abitazioni e diverse infrastrutture locali. Le autorità municipali sono intervenute per monitorare l’evoluzione dell’evento e garantire la sicurezza dei residenti, mentre si registrano forti disagi alla viabilità e possibili interruzioni dei servizi essenziali.