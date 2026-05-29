Giappone, importazioni di petrolio greggio in calo del 47%: la crisi di Hormuz ridisegna le rotte energetiche

Le importazioni giapponesi di petrolio greggio sono diminuite del 47% tra marzo e maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, in un contesto segnato dalle restrizioni nello Stretto di Hormuz e dalla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il dato emerge da un’analisi del quotidiano Nikkei, basata sui dati della società Kpler, e mette in evidenza la vulnerabilità energetica del Giappone di fronte alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. Il calo rappresenta una delle conseguenze più rilevanti della crisi sulle rotte energetiche asiatiche. Il Giappone, fortemente dipendente dalle forniture mediorientali, si è trovato a fronteggiare una contrazione improvvisa dei flussi di greggio, con effetti diretti sulla sicurezza degli approvvigionamenti e sulla capacità del Paese di mantenere stabili le proprie catene industriali.

La dipendenza energetica del Giappone dal Medio Oriente

La riduzione delle importazioni di greggio evidenzia la forte dipendenza energetica del Giappone dal Medio Oriente. Prima del conflitto, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti coprivano circa il 90% delle importazioni giapponesi di petrolio greggio. A maggio, tuttavia, la loro quota è scesa al 60%, segnalando un cambiamento significativo nella composizione delle forniture.

La contrazione dei flussi provenienti dai principali esportatori mediorientali ha costretto Tokyo a cercare alternative. Nello stesso periodo, la quota del petrolio statunitense nelle importazioni giapponesi è salita dal 2% a oltre il 20%, confermando il crescente ruolo degli Stati Uniti come fornitore alternativo in una fase di forte instabilità sulle rotte tradizionali.

Stretto di Hormuz, il nodo strategico delle forniture energetiche

Le restrizioni nello Stretto di Hormuz hanno avuto un impatto diretto sulle esportazioni di greggio dal Medio Oriente. Lo stretto rappresenta uno dei passaggi marittimi più sensibili per il trasporto energetico globale e le tensioni militari nell’area hanno aggravato le difficoltà logistiche per i Paesi importatori.

Secondo i dati alla base dell’analisi, le esportazioni di greggio dal Medio Oriente sono diminuite del 48% nel periodo compreso tra marzo e maggio. Il dato conferma la portata della crisi e il suo impatto sulle rotte energetiche internazionali, con una riduzione particolarmente marcata per alcuni Paesi produttori.

Kuwait e Iraq colpiti da crolli superiori al 90%

Tra i Paesi più colpiti dalla contrazione delle esportazioni figurano Kuwait e Iraq, per i quali si registrano crolli superiori al 90%. La brusca riduzione dei flussi da questi produttori ha contribuito ad accentuare la pressione sugli approvvigionamenti giapponesi e sulle strategie di diversificazione energetica di Tokyo.

La crisi ha quindi inciso non solo sui volumi complessivi di greggio importato dal Giappone, ma anche sull’equilibrio tra i diversi fornitori. La riduzione delle esportazioni da Paesi tradizionalmente importanti per il mercato asiatico ha imposto una riorganizzazione rapida delle forniture, in un quadro ancora segnato da incertezza.

Iran, esportazioni verso il crollo a causa del blocco navale statunitense

Anche le esportazioni iraniane risultano gravemente compromesse. Le esportazioni di greggio iraniano dovrebbero precipitare dell’87% a maggio a causa del blocco navale statunitense. Il dato si inserisce nel quadro più ampio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, che ha contribuito a rendere ancora più instabili le rotte energetiche mediorientali.

Il ridimensionamento dei flussi iraniani aggiunge un ulteriore elemento di tensione al mercato del petrolio greggio. In un contesto in cui diversi produttori mediorientali stanno registrando forti cali nelle esportazioni, la perdita di volumi dall’Iran aggrava le difficoltà per i Paesi importatori e aumenta la pressione sulla ricerca di forniture alternative.

Nafta in crisi: effetti sul settore petrolchimico giapponese

Le difficoltà non riguardano soltanto il petrolio greggio. Anche la nafta, materia prima fondamentale per il settore petrolchimico, registra forti problemi di approvvigionamento. Il Giappone, secondo importatore mondiale di nafta, ha visto le importazioni diminuire del 58%.

La riduzione della nafta sta causando problemi alla produzione di imballaggi e materiali plastici, settori strettamente legati alla disponibilità di materie prime petrolchimiche. Il calo delle importazioni rischia quindi di produrre effetti lungo diverse filiere industriali, andando oltre il comparto energetico e coinvolgendo la produzione manifatturiera.

Riserve strategiche di petrolio, Tokyo interviene dalla fine di marzo

Di fronte alla contrazione delle forniture, Tokyo ha iniziato a utilizzare le riserve strategiche di petrolio dalla fine di marzo. La decisione indica la gravità della situazione e la necessità di intervenire per sostenere la disponibilità interna di greggio.

Il ricorso alle riserve strategiche rappresenta una misura di contenimento in una fase di forte instabilità. Pur avendo ottenuto forniture alternative dagli Stati Uniti e da altri Paesi, il Giappone continua a confrontarsi con le incertezze legate alla durata della crisi e alla stabilità delle rotte energetiche nel Medio Oriente.

Timori sulla stabilità futura delle rotte energetiche mediorientali

La crisi ha riaperto il tema della sicurezza delle rotte energetiche mediorientali. Il crollo delle importazioni giapponesi di petrolio greggio e di nafta mostra quanto le tensioni nello Stretto di Hormuz possano incidere rapidamente sulle economie importatrici, soprattutto su quelle prive di risorse energetiche interne sufficienti.

Nonostante le misure adottate da Tokyo e il ricorso a forniture alternative, persistono timori sulla stabilità futura degli approvvigionamenti. La diminuzione del 47% delle importazioni giapponesi di greggio tra marzo e maggio, il calo del 48% delle esportazioni mediorientali e la riduzione del 58% delle importazioni di nafta delineano un quadro di forte pressione per il sistema energetico e industriale del Giappone.

La crisi conferma la centralità dello Stretto di Hormuz per la sicurezza energetica globale e pone il Giappone di fronte alla necessità di rafforzare la diversificazione delle fonti, in un contesto in cui la dipendenza dal Medio Oriente resta un elemento strutturale della sua politica energetica.