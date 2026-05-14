Giro d’Italia 2026: il maltempo non dà tregua nella sesta tappa da Paestum a Napoli

L’edizione numero centonove della Corsa Rosa continua a lottare contro una primavera che sembra aver dimenticato il suo volto più mite. Anche oggi, giovedì 14 maggio, il Giro d’Italia si trova a dover fare i conti con condizioni climatiche proibitive che stanno mettendo a dura prova la resistenza fisica e psicologica degli atleti. Per il secondo giorno consecutivo, il gruppo deve affrontare l’impeto di un maltempo che non accenna a diminuire, trasformando la sesta tappa che collega Paestum a Napoli in una sfida di puro nervosismo e sopravvivenza. Quella che doveva essere una passerella suggestiva tra le bellezze archeologiche del Cilento e il fascino del Golfo partenopeo è diventata una trincea d’asfalto bagnato, dove la sicurezza dei corridori è diventata la priorità assoluta per i direttori sportivi e l’organizzazione.

Il traumatico precedente della tappa in Basilicata

Per comprendere lo stato d’animo dei corridori alla partenza di questa mattina, è necessario volgere lo sguardo a quanto accaduto soltanto ventiquattro ore fa. La giornata di ieri in Basilicata è stata definita da molti addetti ai lavori come una vera e propria tappa infernale. Nel percorso che portava da Praia a Mare a Matera, la carovana è stata investita da una perturbazione violentissima caratterizzata da grandine, raffiche di vento gelido e una pioggia battente che ha reso le strade lucane estremamente scivolose. Quel freddo anomalo ha sorpreso il gruppo, costringendo i ciclisti a continui cambi di abbigliamento in corsa per evitare l’ipotermia, mentre i capitani cercavano di mantenere la posizione di testa per evitare cadute collettive che avrebbero potuto compromettere l’intera classifica generale.

La pioggia e il freddo flagellano la sesta tappa verso Napoli

Il risveglio di oggi non ha portato il sole sperato, confermando le previsioni più cupe. La partenza da Paestum è avvenuta sotto un cielo plumbeo, con temperature che ricordano più il mese di marzo che la metà di maggio. Lungo il tracciato della sesta tappa, la pioggia è caduta ininterrottamente, appesantendo le gambe dei ciclisti e rendendo la gestione della bicicletta un esercizio di estrema precisione. Il percorso, che attraversa il cuore della Campania, è disseminato di insidie invisibili nascoste sotto lo strato d’acqua, con i passaggi nei centri abitati che diventano particolarmente pericolosi a causa della segnaletica orizzontale bagnata. Questo maltempo persistente sta alterando profondamente le strategie di gara, poiché molte squadre preferiscono mantenere un atteggiamento conservativo piuttosto che rischiare attacchi temerari in discesa.

Le insidie tecniche del percorso campano sotto il maltempo

Nonostante il profilo altimetrico della frazione non presentasse pendenze impossibili, è il contesto ambientale a fare la differenza in questa giornata. La marcia verso il traguardo di Napoli richiede una concentrazione costante, specialmente nei tratti più tecnici dove la visibilità è ridotta dagli spruzzi d’acqua sollevati dalle ruote dei corridori che precedono. La pioggia sul percorso altera la tenuta degli pneumatici e rende i freni meno reattivi, costringendo il gruppo a una velocità media inferiore rispetto alle tabelle di marcia originarie. Il tratto finale, che porterà i ciclisti verso il lungomare napoletano, è presidiato da migliaia di appassionati che, nonostante le intemperie, si sono riversati lungo le strade per incitare i propri beniamini, testimoniando un amore per il ciclismo che non teme neanche il gelo più inaspettato.

La resistenza degli atleti contro un clima invernale fuori stagione

La resilienza dei protagonisti di questo Giro d’Italia emerge in tutta la sua forza proprio in momenti come questi. Vedere i corridori avvolti nelle mantelline trasparenti, con i volti segnati dal fango e dal freddo, restituisce un’immagine epica di uno sport che non si ferma davanti a nulla. La fatica accumulata tra la Basilicata e la Campania inizierà a presentare il conto nelle prossime tappe, ma per ora l’obiettivo principale resta quello di arrivare a Napoli integri. La gestione dei recuperi sarà fondamentale, così come l’integrazione alimentare in una giornata in cui il corpo brucia una quantità enorme di calorie solo per mantenere la temperatura basale costante. Il pubblico attende con ansia di sapere chi riuscirà a domare il nubifragio e a sollevare le braccia al cielo nella città del sole, che oggi, purtroppo, splende solo nel cuore dei suoi abitanti.