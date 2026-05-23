Gran Sasso, il rifugio del Castrato spazzato via da una valanga: le nuove incredibili immagini dal ‘campo’ | VIDEO

Sicuramente ricorderete l’evento: una valanga di grandi dimensioni si staccò a fine aprile sul versante sud del Monte Corvo, sul massiccio del Gran Sasso, distruggendo il rifugio (stazzo) del Castrato e seppellendolo sotto tonnellate di neve e detriti. Le nuove immagini girate da Savino Ciafro e arrivate direttamente dal ‘campo’ documentano un vero e proprio muro di ghiaccio, neve e detriti che hanno inghiottito la struttura: solo il tetto del rifugio è ancora riconoscibile in mezzo alla colata. Fortunatamente, al momento del distacco non erano presenti né escursionisti né alpinisti né pastori in zona.

L’episodio si è verificato in uno dei settori più ‘wild’ del Gran Sasso, dove la morfologia del versante e la presenza di canaloni e conche favoriscono l’accumulo di grandi quantità di neve in determinate condizioni nivometeorologiche. È probabile che, per quanta neve cadde in quei giorni, lo stazzo fosse già sommerso dalla neve e che la valanga gli sia ‘scivolata’ sopra. Chissà, probabilmente la struttura è ancora integra, ma questo lo scopriremo solo quando si scioglierà tutto l’accumulo nevoso e detritico.

La Valle del Chiarino è una zona ampiamente frequentata da escursionisti e sci alpinisti, con condizioni che nei mesi primaverili possono aumentare il rischio di distacchi nevosi e che già in passato hanno portato a problemi sulle strutture esistenti. Nella stessa area si erano verificati episodi simili in passato. Una precedente valanga aveva addirittura già colpito il rifugio una trentina di anni fa, alimentando un dibattito sull’opportunità di ricostruire la struttura nello stesso punto o individuare una posizione diversa, ritenuta più sicura anche per chi frequenta il versante per lavoro.