Grande eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima in Giappone: pennacchio di fumo a 3.500 metri | FOTO e VIDEO

Intorno alle 16:15 locali di oggi, venerdì 8 maggio, si è verificata un’eruzione esplosiva nel cratere sommitale del vulcano Sakurajima, nella città di Kagoshima, in Giappone, che ha generato un pennacchio di fumo alto 3.500 metri. È stato confermato che grosse rocce vulcaniche sono state proiettate a un’altezza compresa tra 1.000 e 1.300 metri dal cratere e il pennacchio si sta spostando verso sud-est. L’eruzione si è verificata nel cratere sommitale di Minamidake e ha generato una grande quantità di fumo. È la prima volta che la colonna di fumo del Sakurajima raggiunge un’altezza di 3.000 metri dall’11 aprile 2026, circa un mese fa. I venti in quota soffiano da nord-ovest e la colonna di fumo si sta lentamente spostando verso sud-est (in direzione di Kagoshima e Tarumizu).

L’Osservatorio meteorologico raccomanda prudenza e di prestare attenzione agli effetti della caduta di cenere nelle aree sud-orientali sottovento. Si tratta della nona eruzione osservata al Sakurajima quest’anno e la prima dal 21 aprile. Il livello di allerta eruttiva rimane a 3 e sono in vigore restrizioni di accesso. L’Osservatorio meteorologico avverte della presenza di grandi rocce vulcaniche e flussi piroclastici entro un raggio di circa 2 chilometri dal cratere.