Grave lutto nel calcio: ex Lecce stroncato da malore mentre era alla guida

Il calcio francese è in lutto per la morte di Bryan Bergougnoux, ex attaccante cresciuto nel settore giovanile del Lione e protagonista di una lunga carriera tra Francia, Italia e Cipro. Il francese, tre volte vincitore della Ligue 1 con il club della sua città natale, è scomparso in seguito a un malore improvviso. La notizia ha colpito profondamente l’ambiente calcistico transalpino, anche perché Bergougnoux era ancora attivamente impegnato nel mondo del calcio. Dopo aver chiuso la carriera da calciatore, aveva infatti proseguito il proprio percorso in panchina, lavorando come allenatore e assistente tecnico.

Il malore mentre andava a un torneo di leggende del Tolosa

Secondo quanto riportato da diversi media francesi, Bryan Bergougnoux avrebbe perso conoscenza all’interno di un veicolo mentre era diretto allo stadio. Proprio questo venerdì, 29 maggio, l’ex calciatore avrebbe dovuto prendere parte a un torneo di leggende insieme ad altri ex giocatori del Tolosa.

Dopo il primo malore, Bergougnoux è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni si sono però aggravate ulteriormente: l’ex attaccante avrebbe perso nuovamente conoscenza e successivamente è deceduto. La sua morte lascia un vuoto profondo nel calcio francese e nella comunità sportiva che lo aveva conosciuto prima da giocatore e poi da allenatore.

La carriera nata nel settore giovanile del Lione

Bergougnoux era un prodotto del settore giovanile del Lione, club della sua città natale. Con l’Olympique Lyonnais riuscì a conquistare tre titoli di Ligue 1, inserendosi in una delle fasi più vincenti della storia recente della squadra francese.

Il suo percorso calcistico era cominciato proprio nell’accademia lionese, dove si era formato prima di affacciarsi al calcio professionistico. Il legame con il Lione rimase una parte centrale della sua identità sportiva, anche se la sua carriera lo portò poi a indossare diverse maglie, in Francia e all’estero.

Gli anni con Tolosa e Tours

Dopo l’esperienza al Lione, Bryan Bergougnoux trovò continuità soprattutto con il Tolosa e con il Tours. Con entrambe le squadre collezionò più di 100 presenze, diventando un profilo conosciuto e rispettato nel calcio francese.

Al Tolosa giocò dal 2005 al 2009, lasciando un ricordo importante tra tifosi e ambiente del club. La sua figura è rimasta legata a quella fase della storia del TFC, al punto da essere ricordato come un giocatore iconico da chi ha vissuto quegli anni.

Anche al Tours Bergougnoux ebbe un ruolo significativo. La sua esperienza, la sua qualità tecnica e la sua conoscenza del calcio francese gli permisero di essere un punto di riferimento all’interno della squadra.

Le esperienze con Lecce, Chateauroux e AC Omonia

Nel corso della sua carriera, Bryan Bergougnoux vestì anche le maglie di Lecce, Chatauroux e della formazione cipriota AC Omonia. Le sue esperienze fuori dalla Francia contribuirono ad arricchire un percorso professionale costruito tra competizioni nazionali, cambi di ruolo e nuove sfide sportive.

Il passaggio al Lecce rappresentò una parentesi italiana nella carriera dell’attaccante francese. Successivamente, Bergougnoux continuò il proprio cammino calcistico in altri contesti, mantenendo sempre un legame forte con il campo e con il gioco.

Le presenze con la Francia Under 21

Oltre alla carriera nei club, Bergougnoux indossò anche la maglia della Francia Under 21. Con la selezione giovanile francese totalizzò 20 presenze e segnò 9 gol, numeri che testimoniano il talento mostrato fin dai primi anni della sua carriera.

La sua esperienza con la nazionale Under 21 confermò il valore di un calciatore cresciuto in uno dei vivai più importanti del calcio francese e capace di emergere in un contesto competitivo di alto livello.

La diagnosi di tumore alla parotide nel 2023

Nel 2023, Bryan Bergougnoux ricevette una diagnosi di cancro alla parotide, una rara forma di tumore della testa e del collo. Nonostante la malattia, continuò a lavorare nel calcio e a svolgere il proprio ruolo con determinazione.

Anche dopo la diagnosi, Bergougnoux rimase infatti impegnato come allenatore al Thonon Evian, club in cui aveva chiuso la carriera da calciatore in un doppio incarico da giocatore-allenatore. La sua presenza in panchina e il suo impegno quotidiano hanno rappresentato una testimonianza di forza personale e professionale.

Dal Thonon Evian al Tours, poi l’ultima esperienza con Le Havre

Dopo l’esperienza al Thonon Evian, Bryan Bergougnoux si trasferì al Tours per la stagione 2024/25. Successivamente, nell’ultimo anno, aveva lavorato con il Le Havre, ricoprendo il ruolo di assistente.

Con il club aveva contribuito al percorso che ha permesso alla squadra di evitare la retrocessione. Il suo lavoro nello staff tecnico confermava la volontà di continuare a vivere il calcio anche dopo la fine della carriera da giocatore, mettendo al servizio della squadra esperienza, conoscenze e sensibilità maturate nel corso degli anni.

Bryan Bergougnoux lascia la moglie e quattro figli. La sua morte improvvisa, arrivata mentre era ancora inserito pienamente nel mondo del calcio, ha scosso ex compagni, club, tifosi e tutte le persone che ne avevano seguito la carriera.