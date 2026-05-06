Grosso pino cade in strada nell’Aretino: tragedia sfiorata a Montevarchi

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi lungo la Strada regionale 69, in viale Armando Diaz a Montevarchi (Arezzo) dove intorno alle 18:45 un grosso pino è improvvisamente crollato a ridosso della carreggiata. La pianta si è abbattuta davanti a un negozio di strumenti musicali, finendo in un punto in cui, solo pochi minuti prima, era stata parcheggiata un’auto. Nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dell’albero. Restano da chiarire le cause del cedimento.

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