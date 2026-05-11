Hantavirus, arriva la circolare del Ministero della Salute: “le compagnie aeree segnalino i casi sospetti a bordo”

Arriva la circolare dedicata all’epidemia di casi di Hantavirus scoppiata su una nave da crociera, da parte del Ministero della Salute italiano. Nel documento, intitolato ‘Focolaio di Hantavirus tipo Andes a bordo della nave da crociera MV Hondius: aggiornamento della situazione e indicazioni di sanità pubblica’, firmato oggi dal capo di Dipartimento della Prevenzione del Ministero della Salute, Maria Rosaria Campitiello, e dal direttore della Prevenzione Sergio Iavicoli, si legge: “si richiama l’attenzione degli operatori in servizio presso l’Usmaf-Sasn a prestare particolare attenzione a eventi sanitari che possono presentarsi a bordo di mezzi di trasporto aereo e navale e che possano essere ricondotti alla trasmissione da Hantavirus, sulla base della situazione epidemiologica corrente. Si raccomanda, inoltre, alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente agli Uffici Usnaf, tramite le modalità consuete, eventuali situazioni che possono far ipotizzare un sospetto di malattia infettiva a bordo dell’aeromobile”. “Si ricorda, altresì, l’obbligo di coordinarsi con i suddetti Uffici per la raccolta e la consegna dei Passenger Locator Form (PLF), onde consentire la tracciabilità dei contatti in caso di necessità sanitaria”, si legge ancora nella circolare.

“La priorità nell’esecuzione dei test deve essere attribuita ai soggetti sintomatici, in particolare a quelli con quadro clinico compatibile con la sindrome cardiopolmonare da Hantavirus (Hps)“, continua la circolare. “L’esecuzione del test molecolare per Hantavirus è considerata prioritaria nei soggetti sintomatici, in particolare in presenza di un quadro clinico compatibile con sindrome cardiopolmonare da Hantavirus Andes, al fine di garantire una tempestiva gestione clinica e l’attivazione delle appropriate misure di prevenzione e controllo delle infezioni“, precisa la circolare.

Schillaci: “in Italia nessun pericolo da Hantavirus”

“Tranquillizzo che oggi in Italia non c’è nessun pericolo“. Lo ha detto al TG1 il Ministro della Salute, Orazio Schillaci. L’Hantavirus, ha aggiunto, “è un virus che ha bassa contagiosità e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito, siamo pronti ma vogliamo tranquillizzare tutti”. “Stiamo lavorando a questa circolare – aveva spiegato Schillaci prima che fosse pubblicata – perché è importante fare il punto sulla situazione epidemiologica internazionale, per dare informazioni alle regioni e alle aziende sanitarie. C’è una tutela seguendo quelli che sono i protocolli nazionali e internazionali, nel rispetto della massima sicurezza, ma voglio tranquillizzare sul fatto che oggi in Italia non c’è alcun pericolo“.

Questo, ha precisato il Ministro, “è un virus molto diverso, conosciuto da tanti anni e che ha una bassa contagiosità, e quindi siamo tranquilli e ci siamo attivati subito”. “Abbiamo un servizio sanitario nazionale che io difendo sempre, di grande efficienza ed efficacia, legato soprattutto alla qualità dei suoi operatori, e siamo pronti ovviamente, ma vogliamo tranquillizzare tutti”, ha aggiunto Schillaci.

“I risultati dei test ancora non li abbiamo, ma le 4 persone italiane stanno bene, sono asintomatiche e sono seguite con attenzione dalle autorità sanitarie locali di riferimento”, ha affermato Schillaci al TG1 in merito ai 4 italiani in isolamento sbarcati dalla nave Hondius dove si è verificato il focolaio di Hantavirus.