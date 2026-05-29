Hantavirus, il ministero della Salute aggiorna sulla situazione in Italia

Nessun caso di Hantavirus in Italia e rischio attualmente considerato bassissimo. È questo il dato centrale emerso dalle parole di Maria Rosaria Campitiello, capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute, intervenuta a Uno Mattina su Rai1 per fare il punto sull’emergenza sanitaria e sulle misure adottate. Campitiello ha sottolineato il ruolo del ministero della Salute nella gestione dell’emergenza, rivendicando tempestività e rispetto delle procedure scientifiche. Il punto, nelle sue dichiarazioni, è la capacità delle autorità sanitarie di intervenire rapidamente, al di là del dibattito politico che ha accompagnato la vicenda.

Sull’emergenza Hantavirus, “il ministero della Salute ha dimostrato prontezza al di là delle polemiche politiche: la salute viene prima di tutto. Abbiamo dimostrato di seguire le procedure scientifiche. Oggi l’hantavirus ha un rischio bassissimo, in Italia i viaggiatori che avevano avuto contatti con pazienti sintomatici sono negativi al test. Stanno terminando la quarantena e la sorveglianza attiva, non abbiamo casi di Hantavirus in Italia. Credo che il rischio oggi sia basso e ci accingiamo alla fine”.

Le parole di Campitiello indicano dunque una gestione fondata su quarantena, sorveglianza attiva e test diagnostici, con un monitoraggio dei soggetti che avevano avuto contatti con pazienti sintomatici.

Viaggiatori negativi al test: quarantena e sorveglianza verso la fine

Uno degli elementi più significativi riguarda i viaggiatori che si trovano in Italia e che erano stati sottoposti a controlli dopo possibili contatti con pazienti sintomatici. Secondo quanto riferito da Campitiello, questi soggetti sono risultati negativi al test per Hantavirus.

La negatività dei test consente di guardare alla fase successiva, con la conclusione progressiva della quarantena e della sorveglianza attiva. La stessa Campitiello ha spiegato che “stanno terminando la quarantena e la sorveglianza attiva”, confermando che il percorso di monitoraggio sanitario è vicino alla chiusura.

Questo passaggio rappresenta il segnale più concreto della riduzione del rischio: non solo non risultano casi accertati nel Paese, ma anche le persone monitorate dopo i contatti con pazienti sintomatici non hanno mostrato positività al test.

Rischio Hantavirus: quadro attuale definito bassissimo

Nel quadro delineato dal ministero, il rischio Hantavirus viene definito oggi “bassissimo”. La valutazione si inserisce nel contesto delle misure sanitarie adottate, dei controlli effettuati e dell’assenza di casi in Italia.

Campitiello ha affermato che “oggi l’hantavirus ha un rischio bassissimo” e ha aggiunto: “credo che il rischio oggi sia basso e ci accingiamo alla fine”. Il messaggio istituzionale è quindi orientato alla rassicurazione, mantenendo però il riferimento alle procedure scientifiche seguite e alla sorveglianza sanitaria ancora in corso per i soggetti interessati.

Nessun caso di Hantavirus in Italia

Il dato ribadito dal capo Dipartimento prevenzione, ricerca ed emergenze sanitarie del ministero della Salute è netto: “non abbiamo casi di Hantavirus in Italia”. La dichiarazione arriva mentre si avvia alla conclusione la fase di controllo sui viaggiatori che avevano avuto contatti con pazienti sintomatici.

L’assenza di casi confermati nel territorio nazionale rappresenta il punto chiave della valutazione sul rischio. La combinazione tra test negativi, quarantena in fase conclusiva e sorveglianza attiva ormai al termine porta il ministero a considerare la situazione vicina alla chiusura.

Campitiello a Uno Mattina: la salute prima delle polemiche politiche

Nel suo intervento a Uno Mattina, su Rai1, Campitiello ha anche richiamato il tema delle polemiche politiche, evidenziando come la priorità sia stata la tutela della salute. “il ministero della Salute ha dimostrato prontezza al di là delle polemiche politiche: la salute viene prima di tutto”, ha dichiarato.

La frase sintetizza l’impostazione rivendicata dal ministero: intervento rapido, applicazione delle procedure scientifiche e monitoraggio sanitario dei soggetti potenzialmente esposti. L’obiettivo, nelle parole di Campitiello, è stato quello di mettere al centro la salute pubblica, separandola dalle contrapposizioni politiche.

Emergenza Hantavirus verso la conclusione

La fase attuale viene descritta come prossima alla fine. La conclusione della quarantena e della sorveglianza attiva, insieme ai test negativi sui viaggiatori interessati, segna un passaggio decisivo nella gestione dell’emergenza Hantavirus.

Il messaggio del ministero è chiaro: il rischio è basso, non ci sono casi in Italia e le misure sanitarie adottate stanno arrivando al termine. “Credo che il rischio oggi sia basso e ci accingiamo alla fine”, ha concluso Campitiello.