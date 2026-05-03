I dinosauri potrebbero essere comparsi 10 milioni di anni prima di quanto indichino i fossili

I dinosauri sono tra gli animali più maestosi e iconici che abbiano mai camminato sul nostro pianeta. Sebbene siano ormai estinti, si stima che abbiano abitato la Terra per oltre 165 milioni di anni. Innumerevoli studi precedenti hanno esaminato i fossili di dinosauro e cercato di delinearne l’origine e l’evoluzione nel tempo. Ciononostante, molti aspetti della storia di questi animali scomparsi rimangono ancora poco chiari. Recentemente, alcuni ricercatori delle Università di Yale e Princeton hanno cercato di ricostruire le origini e la prima diversificazione dei dinosauri analizzando i set di dati disponibili utilizzando tecniche statistiche avanzate. I risultati delle loro analisi, pubblicati su Proceedings of the Royal Society B, suggeriscono che i dinosauri potrebbero essere comparsi tra 250 e 240 milioni di anni fa, circa 10 milioni di anni prima di quanto indicato dai più antichi fossili di dinosauro confermati.

“Nel corso di oltre 230 milioni di anni di storia della Terra, i dinosauri sono diventati un importante clade di animali terrestri e hanno dato origine a uno dei lignaggi di tetrapodi viventi più ricchi di specie: gli uccelli”, hanno scritto Chase Doran Brownstein e Christopher Thomas Griffin nel loro studio. “Tuttavia, in gran parte a causa dell’incertezza che circonda la filogenesi dei primi dinosauri, il ritmo e le modalità della loro comparsa e della loro radiazione iniziale rimangono poco definiti. Ricostruiamo la diversificazione iniziale dei dinosauri attraverso analisi bayesiane di datazione”.

L’analisi dei set di dati morfologici

Brownstein e Griffin hanno analizzato statisticamente nove diversi set di dati morfologici compilati negli ultimi anni. Questi set di dati includono informazioni come le forme e le dimensioni delle ossa dei dinosauri, la presenza o l’assenza di caratteristiche specifiche (ad esempio, corna, piume, ecc.) e altri tratti o caratteristiche corporee dedotti dai fossili ritrovati.

I set di dati analizzati dal team includevano informazioni sui tre principali gruppi (o cladi) di dinosauri: teropodi, sauropodomorfi e ornitischi. I teropodi, come il T. rex, erano dinosauri carnivori con ossa cave, che in genere camminavano su due zampe e avevano arti posteriori con tre dita. I sauropodomorfi, come il Brachiosauro, erano dinosauri erbivori di medie e grandi dimensioni, che in seguito svilupparono colli molto lunghi. Gli ornitischi, come il Triceratopo, erano un altro tipo di dinosauro erbivoro, suddiviso in diversi sottogruppi con caratteristiche fisiche distinte.

I ricercatori hanno analizzato i dati relativi alle caratteristiche fisiche di questi tre tipi di dinosauri utilizzando metodi statistici. Esaminando le età stimate dei fossili e i precedenti modelli evolutivi, sono stati in grado di stimare quando i dinosauri sono comparsi per la prima volta e la velocità con cui si sono evoluti.

Nell’ambito del loro studio, Brownstein e Griffin hanno anche cercato di ricostruire le relazioni evolutive tra le specie, testando diverse ipotesi sui rapporti tra i vari gruppi. Inoltre, hanno utilizzato un approccio chiamato “nascita-morte fossile” (FBD) per modellare l’origine delle specie, le modalità della loro estinzione e la loro conservazione come fossili nel corso del tempo.

“Stimiamo che i dinosauri siano comparsi tra 250 e 240 milioni di anni fa, 10 milioni di anni prima dei primi fossili di dinosauro inequivocabili”, hanno scritto Brownstein e Griffin. “La comparsa dei dinosauri è stata seguita dalla rapida comparsa e diversificazione di tutti i principali lignaggi, in concomitanza con un’esplosione di evoluzione morfologica che ha raggiunto il suo apice all’inizio del Triassico superiore”.

I dinosauri potrebbero essere comparsi prima di quanto si pensasse inizialmente

I risultati suggeriscono che i dinosauri potrebbero essere apparsi sulla Terra circa 10 milioni di anni prima di quanto indicato dai primi fossili di dinosauro inequivocabili, diversificandosi rapidamente nei principali gruppi conosciuti. Nello specifico, i risultati indicano che un’improvvisa ondata di cambiamenti fisici si è verificata durante il Triassico superiore, tra circa 237 e 201,4 milioni di anni fa, periodo in cui si ipotizza la comparsa dei primi dinosauri.

“I modelli che abbiamo individuato sono coerenti con le previsioni di uno scenario di radiazione evolutiva, in cui linee evolutive ecologicamente distinte si diversificano rapidamente a partire da un singolo antenato comune”, hanno scritto Brownstein e Griffin. “A loro volta, i nostri risultati forniscono una spiegazione biologica per l’instabilità che circonda la filogenesi dei primi dinosauri e suggeriscono che la diversità dei dinosauri sia stata plasmata da molteplici rapide radiazioni evolutive successive a estinzioni di massa avvenute in epoche remote”.

Altri ricercatori potrebbero presto condurre ulteriori analisi per convalidare le nuove intuizioni e le stime fornite da questo studio. In futuro, questi lavori potrebbero contribuire a perfezionare i modelli e le teorie esistenti sull’evoluzione dei dinosauri, migliorando la nostra attuale comprensione della storia primordiale del nostro pianeta.