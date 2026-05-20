I Nuovi Territori settentrionali di Hong Kong colpiti da forti piogge e allagamenti | FOTO e VIDEO

Le zone settentrionali di Hong Kong sono state colpite da forti piogge nella sera di mercoledì 20 maggio, con l’Osservatorio meteorologico che ha emesso un’allerta arancione per temporali e numerose segnalazioni di allagamenti in tutta l’area. L’allerta, emessa alle 21:00 locali, segnalava forti piogge superiori a 30mm in un’ora, con probabilità di continuazione, e metteva in guardia contro gli allagamenti nelle zone basse e con scarso drenaggio. Alle 21:45 è stato emesso un allarme allagamenti per i Nuovi Territori settentrionali. Ta Kwu Ling è stata tra le zone più colpite, ha affermato l’Osservatorio, con oltre 70mm di pioggia registrati tra le 20:45 e le 21:45 circa. Dalle 19:45 alle 21:45, nel distretto settentrionale sono stati registrati oltre 120mm di pioggia.

Alle 22:23, l’Osservatorio ha avvertito che forti temporali nella zona avrebbero potuto causare gravi allagamenti, esortando la popolazione a rimanere vigile e a prendere precauzioni.

Problemi sulle strade

I veicoli si muovevano nell’acqua alta circa 10cm sulla San Tin Highway vicino a Mai Po. Intorno alle 22:00, 13 persone a bordo di un minibus sono rimaste bloccate in mezzo metro d’acqua vicino a Tong Kung Leng, nei pressi di Fan Kam Road a Sheung Shui. Nessuno è rimasto ferito. Anche i terreni agricoli del Double Fish Garden a Tai Tau Leng, nei pressi di Po Shek Wu Road, sono stati allagati.

Allagamenti ad Hong Kong: disagi sulle strade a Sheung Shui

Allagamenti nelle strade di Sheung Shui, ad Hong Kong