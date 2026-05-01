Il 1° maggio 1953 l’acciaio univa l’Europa

Il 1° maggio 1953 segna una data poco nota al grande pubblico, ma fondamentale per la storia europea. In quel giorno entrava ufficialmente in funzione il mercato comune dell’acciaio nell’ambito della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (CECA), il primo esperimento concreto di integrazione economica tra Stati europei. A meno di 10 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, il continente era ancora profondamente segnato da divisioni, rivalità e ricostruzione. L’idea alla base della CECA era semplice ma rivoluzionaria: mettere in comune la produzione di carbone e acciaio – le materie prime essenziali per l’industria bellica – per rendere “non solo impensabile, ma materialmente impossibile” un nuovo conflitto tra le nazioni europee. Tra i principali artefici di questa visione vi fu Robert Schuman, Ministro degli Esteri francese, che nel 1950 propose il piano destinato a portare alla nascita della CECA. Insieme a lui, figure come Jean Monnet contribuirono a costruire le basi di quella che sarebbe poi diventata l’attuale Unione europea.

Il mercato dell’acciaio rappresentò una svolta concreta: eliminazione dei dazi, coordinamento della produzione, libera circolazione delle risorse tra i Paesi membri – tra cui Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Era la prima volta che Stati sovrani rinunciavano a parte del proprio controllo economico in nome di un progetto comune. Questo esperimento non solo favorì la crescita industriale e la stabilità economica, ma inaugurò un nuovo modo di pensare la politica europea: non più basata esclusivamente sugli equilibri di potere, ma sulla cooperazione strutturata. Oggi, nel 2026, mentre l’Europa affronta nuove sfide globali, quel passo compiuto il 1° maggio 1953 appare ancora straordinariamente attuale. Il mercato dell’acciaio fu molto più di un accordo economico: fu l’inizio di un percorso che ha trasformato un continente segnato da guerre in uno spazio di collaborazione e integrazione.