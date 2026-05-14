Il 14 maggio 1973 il debutto di Skylab, la prima casa americana nello Spazio

Il 14 maggio 1973 gli Stati Uniti entrarono ufficialmente nell’era delle stazioni spaziali con il lancio di Skylab, il primo laboratorio orbitante della NASA destinato a ospitare astronauti per lunghi periodi nello Spazio. A 53 anni da quell’evento, celebrato oggi 14 maggio 2026, Skylab viene ricordata come una delle missioni più ambiziose e innovative della corsa allo spazio del Novecento. Lanciata grazie a un razzo Saturn V – lo stesso utilizzato per le missioni lunari Apollo – Skylab rappresentò un cambio di paradigma nell’esplorazione spaziale. Non più soltanto brevi viaggi verso la Luna, ma permanenze prolungate in orbita per studiare gli effetti della vita nello Spazio sul corpo umano, osservare il Sole e sperimentare nuove tecnologie.

La stazione era lunga oltre 36 metri e pesava circa 77 tonnellate. Al suo interno trovavano posto laboratori scientifici, aree abitative e strumenti avanzati per l’osservazione astronomica. Tra il 1973 e il 1974 ospitò 3 equipaggi, per un totale di 9 astronauti, alcuni dei quali rimasero in orbita per quasi 3 mesi consecutivi: un record straordinario per l’epoca. Il debutto di Skylab, tuttavia, non fu privo di problemi. Durante il lancio, infatti, un pannello solare venne danneggiato e parte della protezione termica si staccò, causando un forte aumento della temperatura interna. La NASA riuscì però a salvare la missione grazie a una complessa operazione di riparazione effettuata dagli astronauti direttamente nelloSpazio, dimostrando capacità tecniche e sangue freddo che sarebbero diventati fondamentali nelle missioni successive.

I risultati scientifici furono notevoli. Skylab consentì di raccogliere migliaia di immagini del Sole, di studiare il comportamento del corpo umano in assenza di gravità e di perfezionare le tecniche per la permanenza prolungata nello Spazio. Esperienze che si sarebbero rivelate decisive per la nascita della Stazione Spaziale Internazionale decenni più tardi. Dopo anni di inattività, Skylab rientrò nell’atmosfera terrestre nel 1979, disintegrandosi in gran parte sopra l’Oceano Indiano e l’Australia occidentale. Nonostante la sua vita relativamente breve, la stazione lasciò un’eredità enorme nella storia dell’esplorazione spaziale.