Il 18 maggio 1969 il lancio dell’Apollo 10, la prova generale dello sbarco sulla Luna

Il 18 maggio 1969 la NASA lanciava la missione Apollo 10, uno degli eventi più importanti e spesso meno celebrati della corsa allo Spazio. Sebbene non abbia portato astronauti sulla superficie lunare, Apollo 10 rappresentò la vera “prova generale” dello sbarco che, appena due mesi dopo, avrebbe consegnato l’umanità alla storia con Apollo 11. La missione partì dal Kennedy Space Center a bordo di un gigantesco razzo Saturn V. A comporre l’equipaggio furono 3 astronauti destinati a entrare nella leggenda dell’esplorazione spaziale: Thomas Stafford, John Young e Eugene Cernan.

L’obiettivo era tanto semplice quanto cruciale: simulare tutte le fasi dell’allunaggio senza però toccare il suolo della Luna. Il modulo lunare, soprannominato “Snoopy“, si separò dal modulo di comando e scese fino a circa 15 km dalla superficie lunare, una distanza mai raggiunta prima da esseri umani. A quel punto, dopo aver testato strumenti, manovre e comunicazioni, gli astronauti tornarono in orbita per il ricongiungimento.

Rischi e momenti di tensione

Fu una missione ad altissimo rischio tecnologico. Gli ingegneri della NASA dovevano verificare che ogni dettaglio funzionasse perfettamente prima di tentare il primo sbarco umano sulla Luna. Apollo 10 dimostrò che il progetto era pronto: i sistemi di navigazione erano affidabili, il modulo lunare poteva operare correttamente e le procedure di rendez-vous nello Spazio erano sicure. La missione regalò anche momenti di tensione. Durante una fase di volo, il modulo lunare iniziò improvvisamente a ruotare in modo incontrollato per alcuni secondi. Gli astronauti riuscirono però a ristabilire il controllo evitando una tragedia. Quell’episodio mostrò quanto fosse sottile il confine tra successo e fallimento nelle missioni spaziali degli anni ’60.

Il valore simbolico

Apollo 10 ebbe inoltre un enorme valore simbolico. Nel pieno della Guerra Fredda, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica si sfidavano nella conquista dello Spazio, trasformando ogni lancio in una dimostrazione di superiorità scientifica e politica. Dopo i successi iniziali sovietici – dal primo satellite Sputnik al volo di Yuri Gagarin – gli americani vedevano ormai vicino il traguardo fissato dal presidente John Fitzgerald Kennedy: portare un uomo sulla Luna entro la fine del decennio. E infatti Apollo 10 fu il passo decisivo verso quella conquista. Senza questa missione di collaudo, il celebre allunaggio di Apollo 11 del luglio 1969 non sarebbe probabilmente stato possibile.