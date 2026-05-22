Il 22 maggio 1915 il disastro di Quintinshill, la più grave tragedia ferroviaria britannica

Il 22 maggio 1915 l’Europa era già immersa nella Prima Guerra Mondiale e le ferrovie rappresentavano il sistema nervoso dei trasporti: convogli civili, merci e treni militari attraversavano il continente senza sosta. In quella mattina di primavera, però, nei pressi di Quintinshill, nel Sud della Scozia, si consumò una tragedia destinata a entrare nella storia. Cinque treni finirono coinvolti in una sequenza devastante di collisioni che provocò 227 morti e 246 feriti, un bilancio che ancora oggi rende il disastro ferroviario di Quintinshill il più grave incidente ferroviario mai avvenuto nel Regno Unito.

La dinamica dell’incidente fu il risultato di una concatenazione di errori e circostanze sfavorevoli. Un treno locale era stato fermato sui binari principali in una posizione che non avrebbe dovuto occupare, mentre i registri e le procedure di controllo del traffico ferroviario non furono gestiti correttamente. Quando un convoglio militare carico di soldati si avvicinò al tratto interessato, il tempo per evitare l’impatto era ormai insufficiente.

Lo scontro iniziale fu soltanto l’inizio. Altri treni entrarono nella catena dell’incidente, generando una serie di collisioni successive. I vagoni, molti dei quali costruiti in legno – una tecnologia comune per l’epoca – presero rapidamente fuoco. Le fiamme si propagarono in pochi minuti, aggravando enormemente il numero delle vittime. Gran parte dei passeggeri del convoglio militare apparteneva a un battaglione di soldati diretti verso il fronte. Molti giovani che stavano per partire per la guerra persero la vita prima ancora di raggiungere il campo di battaglia.

Quintinshill è un caso emblematico per storici e specialisti della sicurezza dei trasporti. La tragedia contribuì infatti a modificare procedure operative e sistemi di controllo ferroviario, rafforzando l’idea che la sicurezza non dipenda da un solo elemento tecnologico, ma dall’intera catena organizzativa: comunicazione, regole, verifiche e responsabilità umane. Le grandi tragedie del passato vengono spesso ricordate per il numero delle vittime. Quintinshill, però, continua a essere studiato soprattutto per un’altra ragione: dimostra come una serie di piccoli errori, presi singolarmente apparentemente gestibili, possa trasformarsi in un disastro di proporzioni storiche.