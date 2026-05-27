Il 27 maggio 1937 il Golden Gate Bridge sfida il meteo e trasforma la vita della Baia di San Francisco

L’apertura al traffico pedonale del celebre ponte rosso trasformò per sempre la vita della Baia di San Francisco

Golden Gate Bridge in San Francisco
Foto Ansa

Il 27 maggio 1937 migliaia di persone attraversarono a piedi, per la prima volta, il maestoso Golden Gate Bridge. Quel giorno storico segnò l’apertura al traffico pedonale di una delle opere ingegneristiche più celebri del Novecento, destinata a diventare il simbolo stesso della California e degli Stati Uniti occidentali. Prima della costruzione del ponte, il collegamento tra San Francisco e la contea di Marin avveniva quasi esclusivamente tramite traghetti. Attraversare lo stretto del Golden Gate richiedeva tempo, dipendeva dalle condizioni del mare e spesso rallentava i commerci e gli spostamenti quotidiani. L’idea di costruire un ponte sospeso in quell’area sembrava per molti impossibile: forti correnti, nebbia fitta e venti potenti rendevano il progetto estremamente rischioso.

Eppure, dopo anni di studi e lavori titanici, il ponte prese forma. Con i suoi oltre 2.700 metri di lunghezza, il Golden Gate Bridge fu all’epoca il ponte sospeso più lungo del mondo. Il suo caratteristico colore rosso-arancio, scelto anche per migliorare la visibilità nella nebbia, contribuì a renderlo immediatamente riconoscibile. Il giorno dell’inaugurazione fu vissuto come una vera festa popolare. Circa 200mila persone attraversarono il ponte a piedi tra musica, celebrazioni e curiosità. Solo il giorno successivo il traffico automobilistico venne autorizzato. Per gli abitanti della regione non si trattò soltanto di una nuova infrastruttura, ma di un cambiamento economico e sociale profondo: il ponte accorciò le distanze, favorì gli scambi commerciali e accelerò lo sviluppo delle comunità attorno alla baia.

Il Golden Gate Bridge continua a rappresentare un capolavoro dell’ingegneria moderna e una delle attrazioni più visitate al mondo. Ogni anno milioni di turisti lo percorrono a piedi, in bicicletta o in automobile, mentre la sua immagine resta legata all’idea di progresso, innovazione e connessione tra territori e persone.

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