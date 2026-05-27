Il 27 maggio 1937 il Golden Gate Bridge sfida il meteo e trasforma la vita della Baia di San Francisco

Il 27 maggio 1937 migliaia di persone attraversarono a piedi, per la prima volta, il maestoso Golden Gate Bridge. Quel giorno storico segnò l’apertura al traffico pedonale di una delle opere ingegneristiche più celebri del Novecento, destinata a diventare il simbolo stesso della California e degli Stati Uniti occidentali. Prima della costruzione del ponte, il collegamento tra San Francisco e la contea di Marin avveniva quasi esclusivamente tramite traghetti. Attraversare lo stretto del Golden Gate richiedeva tempo, dipendeva dalle condizioni del mare e spesso rallentava i commerci e gli spostamenti quotidiani. L’idea di costruire un ponte sospeso in quell’area sembrava per molti impossibile: forti correnti, nebbia fitta e venti potenti rendevano il progetto estremamente rischioso.

Eppure, dopo anni di studi e lavori titanici, il ponte prese forma. Con i suoi oltre 2.700 metri di lunghezza, il Golden Gate Bridge fu all’epoca il ponte sospeso più lungo del mondo. Il suo caratteristico colore rosso-arancio, scelto anche per migliorare la visibilità nella nebbia, contribuì a renderlo immediatamente riconoscibile. Il giorno dell’inaugurazione fu vissuto come una vera festa popolare. Circa 200mila persone attraversarono il ponte a piedi tra musica, celebrazioni e curiosità. Solo il giorno successivo il traffico automobilistico venne autorizzato. Per gli abitanti della regione non si trattò soltanto di una nuova infrastruttura, ma di un cambiamento economico e sociale profondo: il ponte accorciò le distanze, favorì gli scambi commerciali e accelerò lo sviluppo delle comunità attorno alla baia.

Il Golden Gate Bridge continua a rappresentare un capolavoro dell’ingegneria moderna e una delle attrazioni più visitate al mondo. Ogni anno milioni di turisti lo percorrono a piedi, in bicicletta o in automobile, mentre la sua immagine resta legata all’idea di progresso, innovazione e connessione tra territori e persone.