Il 29 maggio 1919 un’eclissi confermava la teoria della relatività di Einstein

Il 29 maggio 1919 si verificò una spettacolare eclissi totale di Sole ed al contempo fu il momento in cui la scienza moderna cambiò direzione. In quella data, l’astronomo britannico Arthur Eddington osservò un fenomeno destinato a entrare nella storia: lo spostamento apparente delle stelle causato dalla gravità del Sole. Una prova concreta della teoria della relatività generale formulata pochi anni prima da Albert Einstein. A oltre un secolo di distanza, quel celebre esperimento continua a rappresentare uno dei passaggi più affascinanti della ricerca scientifica del Novecento.

La sfida di Einstein

Nel 1915 Einstein aveva presentato al mondo la teoria della relatività generale, un’idea rivoluzionaria secondo cui la gravità non era una forza invisibile, come pensava Isaac Newton, ma una deformazione dello spazio-tempo provocata dalla massa degli oggetti. Una delle conseguenze più sorprendenti della teoria riguardava la luce: passando vicino a un corpo molto massiccio, come il Sole, anche i raggi luminosi avrebbero dovuto curvarsi. Per dimostrarlo, però, serviva un’occasione speciale. Le stelle vicine al Sole non sono normalmente visibili a causa della sua intensa luminosità. Solo un’eclissi totale poteva permettere agli astronomi di osservarle.

La spedizione durante l’eclissi

Arthur Eddington organizzò 2 spedizioni scientifiche: una sull’isola di Príncipe, al largo dell’Africa occidentale, e una a Sobral, in Brasile. L’obiettivo era fotografare il cielo durante l’eclissi del 29 maggio 1919 e confrontare la posizione apparente delle stelle con quella registrata in altri periodi dell’anno. Il risultato fu straordinario. Le immagini mostrarono che la luce delle stelle veniva effettivamente deviata dalla gravità del Sole, proprio come Einstein aveva previsto. La deviazione misurata era molto più vicina ai calcoli della relatività che a quelli della fisica classica newtoniana.

Una teoria verificata

La notizia fece rapidamente il giro del mondo. Nel novembre 1919 i giornali britannici titolarono con entusiasmo: “Rivoluzione nella scienza” e “Le idee di Newton superate”. Albert Einstein, fino ad allora noto soprattutto negli ambienti accademici, divenne improvvisamente una celebrità internazionale. Il suo volto e i suoi capelli spettinati sarebbero diventati il simbolo stesso del genio scientifico. L’importanza dell’esperimento però andava oltre la fama personale. Per la prima volta, una teoria così complessa e astratta veniva verificata grazie a un’osservazione astronomica precisa.

Un’eredità ancora viva nel 2026

Oggi, 29 maggio 2026, esattamente 107 anni dopo quell’eclissi, la conferma della relatività continua a influenzare la tecnologia e la ricerca scientifica. I sistemi GPS, ad esempio, devono correggere continuamente gli effetti relativistici per funzionare con precisione. I moderni telescopi osservano fenomeni come i buchi neri e le onde gravitazionali, concetti che nascono direttamente dalle intuizioni di Einstein. L’esperimento di Eddington resta quindi uno dei simboli più potenti della scienza: la dimostrazione che anche le idee più audaci possono trovare conferma osservando il cielo con attenzione, pazienza e curiosità. Quel 29 maggio del 1919 non cambiò soltanto la fisica. Cambiò il modo in cui l’umanità guarda l’Universo.