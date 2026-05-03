Il 3 maggio 2018 il risveglio del Kīlauea scuote le Hawaii

Il 3 maggio 2018 il vulcano Kīlauea, situato nell’arcipelago delle Hawaii, tornò improvvisamente a eruttare, segnando una svolta rispetto all’attività relativamente stabile che lo aveva caratterizzato nei decenni precedenti. Il Kīlauea è uno dei vulcani più attivi del pianeta e fa parte del Parco nazionale dei vulcani delle Hawaii, ma l’evento del 2018 si distinse per intensità e impatto. Dopo una serie di scosse sismiche, il terreno nella zona di Leilani Estates si aprì improvvisamente, dando origine a spettacolari e pericolose fessure da cui fuoriuscivano lava e gas.

Le colate laviche avanzarono rapidamente, distruggendo abitazioni, strade e infrastrutture. Migliaia di residenti furono costretti ad abbandonare le proprie case, mentre le autorità locali dichiararono lo stato di emergenza. L’eruzione rappresentò l’inizio di settimane di intensa attività che modificarono profondamente il paesaggio dell’isola di Big Island. Oltre ai danni materiali, l’evento offrì anche un’importante opportunità per la comunità scientifica. I vulcanologi poterono osservare in tempo reale i processi legati alla formazione di nuove bocche eruttive e alla dinamica dei flussi di lava, migliorando la comprensione dei fenomeni vulcanici e la capacità di prevedere futuri eventi.