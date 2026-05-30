Il 30 maggio 1971 il lancio di Mariner 9 apriva una nuova era nell’esplorazione di Marte

Il 30 maggio 1971 in piena corsa all’esplorazione del Sistema Solare, la NASA lanciò la sonda Mariner 9 con una missione destinata a entrare nella storia. Partita da Cape Kennedy, in Florida, la navicella aveva come obiettivo Marte, un mondo che all’epoca era ancora avvolto da numerosi misteri e alimentava le speranze di scoperte straordinarie. A distanza di 55 anni, quel lancio viene ricordato come una delle tappe fondamentali dell’esplorazione spaziale. Mariner 9 rappresentò un salto tecnologico e conoscitivo che cambiò per sempre il modo in cui l’umanità osserva il Pianeta Rosso.

Quando la sonda raggiunse Marte nel novembre dello stesso anno, trovò una situazione inattesa. Un’enorme tempesta di sabbia stava avvolgendo quasi completamente il pianeta, rendendo impossibile osservare la superficie. Gli scienziati decisero allora di attendere che le polveri si depositassero, dimostrando una notevole capacità di adattamento operativo.

La pazienza fu premiata. Una volta dissipata la tempesta, Mariner 9 iniziò a trasmettere immagini straordinarie che rivelarono un pianeta molto diverso da quello immaginato fino ad allora. Le fotografie mostrarono giganteschi vulcani, profondi canyon e antichi letti fluviali, indizi che suggerivano un passato geologico molto più complesso del previsto. Tra le scoperte più sorprendenti vi fu quella di Valles Marineris, un immenso sistema di canyon lungo migliaia di km, ancora oggi considerato una delle strutture geologiche più spettacolari del Sistema Solare. La missione contribuì inoltre a mappare circa l’80% della superficie marziana con un livello di dettaglio senza precedenti.

Il successo di Mariner 9 fu anche un primato assoluto: diventò la prima sonda della storia a entrare in orbita attorno a un altro pianeta. Un risultato che aprì la strada alle future missioni orbitali e ai rover che, nei decenni successivi, avrebbero esplorato Marte direttamente dal suolo. Le informazioni raccolte permisero agli scienziati di comprendere meglio l’evoluzione climatica e geologica del pianeta, alimentando nuove domande sulla possibilità che in un lontano passato Marte abbia ospitato acqua liquida e condizioni favorevoli alla vita.