Il 30 maggio 1988 nasce l’Agenzia Spaziale Italiana

Il 30 maggio 1988 venne ufficialmente fondata l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l’ente incaricato di coordinare e promuovere le attività del Paese nel settore spaziale. A distanza di 38 anni, nel 2026, l’ASI è diventata uno dei principali attori europei nel campo dell’esplorazione e dell’innovazione tecnologica legata allo Spazio. La nascita dell’Agenzia rispondeva all’esigenza di riunire sotto una guida unica le competenze scientifiche, industriali e istituzionali che l’Italia aveva sviluppato nei decenni precedenti. Già dagli anni ’60, infatti, il nostro Paese si era distinto come una delle prime nazioni al mondo a mettere in orbita un satellite grazie al programma San Marco.

Con la fondazione dell’ASI, l’Italia ha potuto rafforzare la propria presenza nei grandi programmi internazionali, collaborando con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA), la NASA e numerose altre agenzie partner. Nel corso degli anni, ricercatori e aziende italiane hanno contribuito alla realizzazione di satelliti per l’osservazione della Terra, moduli abitativi della Stazione Spaziale Internazionale e sofisticati strumenti scientifici destinati all’esplorazione del Sistema Solare.

L’impatto delle attività spaziali, tuttavia, non riguarda soltanto astronauti e missioni lontane. Molte tecnologie utilizzate quotidianamente derivano infatti dalla ricerca spaziale: dai sistemi di telecomunicazione alla navigazione satellitare, fino al monitoraggio ambientale e alla gestione delle emergenze. In questo senso, l’ASI ha svolto un ruolo determinante nel trasformare la ricerca scientifica in applicazioni concrete a beneficio della società.

Oggi, mentre il mondo guarda a nuove sfide come il ritorno dell’uomo sulla Luna e le future missioni verso Marte, l’Italia continua a occupare una posizione di rilievo nel panorama aerospaziale internazionale. Dal 30 maggio 1988 al 30 maggio 2026, la storia dell’ASI racconta un percorso di innovazione, ricerca e cooperazione internazionale che continua a proiettare l’Italia verso nuove frontiere, con lo sguardo rivolto alle stelle.