Il 31 maggio 1911 nasceva il Titanic, il gigante dei mari dal tragico destino

Il 31 maggio 1911, nei cantieri navali Harland & Wolff di Belfast, in Irlanda del Nord, migliaia di persone assistettero a un evento destinato a entrare nella storia della navigazione: il varo del RMS Titanic. A 115 anni di distanza, ricordiamo la nascita della nave che più di ogni altra è diventata simbolo insieme di progresso tecnologico e fragilità umana. Quando scivolò in acqua per la prima volta, il Titanic rappresentava il massimo dell’ingegneria navale dell’epoca. Con una lunghezza di oltre 269 metri e una stazza impressionante per gli standard del primo Novecento, era il più grande transatlantico mai costruito. Il progetto era stato sviluppato per offrire ai passeggeri un livello di comfort senza precedenti, con saloni lussuosi, ristoranti eleganti, una palestra e cabine arredate con grande raffinatezza.

Il Titanic apparteneva alla compagnia di navigazione White Star Line e faceva parte di una nuova generazione di navi pensate per collegare l’Europa e il Nord America in modo sempre più rapido e sicuro. In quegli anni, il trasporto marittimo rappresentava una delle principali vie di comunicazione globale e le grandi compagnie gareggiavano per costruire imbarcazioni sempre più grandi e prestigiose.

Il varo del 31 maggio 1911 non coincise però con l’entrata in servizio della nave. Dopo ulteriori lavori di allestimento, il Titanic avrebbe compiuto il suo viaggio inaugurale quasi un anno dopo, il 10 aprile 1912, partendo da Southampton diretto a New York. La storia successiva è nota in tutto il mondo: nella notte tra il 14 e il 15 aprile 1912, durante la traversata dell’Atlantico settentrionale, il transatlantico urtò un iceberg e affondò dopo poche ore. Più di 1.500 persone persero la vita in una delle più gravi tragedie marittime in tempo di pace.

L’affondamento del Titanic ebbe profonde conseguenze sulla sicurezza della navigazione. Dopo il disastro vennero introdotte nuove norme internazionali, tra cui l’obbligo di disporre di sufficienti scialuppe di salvataggio per tutti i passeggeri e un miglior coordinamento delle comunicazioni radio in mare. Ancora oggi il nome Titanic continua a evocare immagini di grandezza, innovazione e tragedia. Film, libri, documentari e mostre hanno mantenuto viva la memoria di quella nave che, nata il 31 maggio 1911 nei cantieri di Belfast, è diventata uno dei simboli più riconoscibili della storia contemporanea.