Il 4 maggio 1949 il Grande Torino si spegne nella nebbia di Superga

Il 4 maggio non è una data qualunque per il calcio italiano. È il giorno in cui, nel 1949, il tempo si fermò sulla collina di Basilica di Superga, alle porte di Torino. Qui si consumò una tragedia destinata a segnare per sempre la storia dello sport e del Paese: l’incidente aereo che costò la vita all’intera squadra del Grande Torino. L’aereo Fiat G.212 della compagnia ALI, in volo di ritorno da Lisbona dopo un’amichevole contro il Benfica, si schiantò contro il muraglione posteriore della basilica, avvolto nella nebbia fitta che quel pomeriggio copriva la città. Non ci furono superstiti: morirono tutti i 31 passeggeri a bordo, tra cui giocatori, staff tecnico, dirigenti, giornalisti e membri dell’equipaggio.

Quel Torino non era una squadra qualsiasi. Era una leggenda vivente. Dominava il campionato italiano, aveva fornito l’ossatura della Nazionale e rappresentava un simbolo di rinascita per un’Italia ancora segnata dalla guerra. I suoi giocatori – da Valentino Mazzola a Ezio Loik – incarnavano talento, disciplina e spirito collettivo. La notizia della tragedia si diffuse rapidamente, lasciando il Paese sotto shock. Migliaia di persone si riversarono per le strade di Torino nei giorni successivi, partecipando a un lutto collettivo che travalicava i confini dello sport. Il campionato venne concluso simbolicamente: le squadre avversarie schierarono le formazioni giovanili contro i ragazzi del Torino, assegnando così lo scudetto alla memoria.

Oggi, a distanza di 77 anni, il 4 maggio resta una giornata di commemorazione. Ogni anno tifosi, istituzioni e appassionati salgono a Superga per rendere omaggio a quella squadra che non è mai stata dimenticata. Il loro ricordo vive non solo nei risultati, ma nell’idea stessa di calcio come comunità, identità e passione condivisa.