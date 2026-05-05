Il 5 maggio 1961 il 1° americano nello Spazio, il volo che accese la corsa alle stelle

A bordo della capsula Freedom 7, l’astronauta Alan Shepard divenne il primo cittadino statunitense a viaggiare nello Spazio. Il volo, della durata di meno di 15 minuti, fu suborbitale: Shepard non completò un’intera orbita terrestre, ma raggiunse comunque un’altitudine di oltre 180 km, superando la linea di Kármán, convenzionalmente considerata il confine dello Spazio. La missione faceva parte del più ampio Programma Mercury, nato con l’obiettivo di dimostrare che gli Stati Uniti erano in grado di inviare un uomo nello Spazio e riportarlo sano e salvo sulla Terra. Il successo di Shepard arrivò poche settimane dopo il volo del cosmonauta sovietico Jurij Gagarin, primo uomo in assoluto a orbitare attorno al pianeta, segnando così una fase cruciale della cosiddetta “corsa allo Spazio“.

Nonostante la breve durata, il volo di Shepard ebbe un impatto enorme: rafforzò la fiducia nell’ingegneria americana e aprì la strada a missioni sempre più ambiziose, fino allo sbarco sulla Luna nel 1969. Fu anche una prova fondamentale delle capacità umane di operare nello Spazio, tra accelerazioni intense, assenza di peso e condizioni estreme. Oggi, 5 maggio 2026, ricordare quella missione significa celebrare non solo un primato tecnico, ma anche un momento in cui l’umanità ha iniziato a guardare oltre i propri confini con rinnovata ambizione. In meno di un quarto d’ora, Alan Shepard contribuì a cambiare per sempre il rapporto tra l’uomo e il cosmo.