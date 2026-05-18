Il “bacio” tra Venere e Luna: la congiunzione che dà spettacolo nel cielo di maggio

Questa sera ci ha regalato uno degli spettacoli astronomici più affascinanti e poetici dell’intera stagione primaverile. Subito dopo il tramonto del Sole, è andato in scena un incontro celeste davvero mozzafiato: la suggestiva congiunzione tra il brillantissimo pianeta Venere e una sottile falce di Luna in fase crescente. L’immagine a corredo dell’articolo è stata ripresa da Alessandro Casula con Canon EOS 5D Mark III e obiettivo Canon EF 300 L f/2.8 e mostra il suggestivo “bacio” tra Venere e il nostro unico satellite naturale.

L’incontro ravvicinato è avvenuto in una porzione di volta celeste ben precisa, posizionandosi elegantemente all’interno della costellazione del Toro e spingendosi fin quasi al limite con la vicina costellazione dei Gemelli. Venere, l’astro in assoluto più luminoso del cielo serale, ha accompagnato la vicina e sottile falce lunare, creando un’immagine indimenticabile del cielo di maggio.