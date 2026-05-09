Il battito del ghiaccio: la Groenlandia vista dagli occhi satellitari | FOTO

La costa frastagliata della Groenlandia nordorientale appare oggi sotto una luce nuova grazie agli occhi elettronici del programma Copernicus, che hanno immortalato una delle regioni più remote e inaccessibili del nostro pianeta. Questa vasta isola, la più grande della Terra, custodisce una massa ghiacciata che ricopre l’80% della sua superficie, seconda per estensione soltanto all’immensa calotta antartica. Le recenti acquisizioni radar effettuate dal satellite Sentinel-1 tra gennaio e marzo del 2026 offrono una prospettiva dinamica e dettagliata su un paesaggio in costante trasformazione, dove il ghiaccio stabile si alterna al movimento incessante della banchisa marina. Attraverso una tecnica di sovrapposizione cromatica, i ricercatori sono ora in grado di visualizzare le variazioni superficiali avvenute in soli 3 mesi, trasformando dati numerici in una mappa visiva della fragilità climatica.

L’occhio del radar oltre le tenebre polari

La particolarità di queste rilevazioni risiede nella natura dello strumento utilizzato: il radar ad apertura sintetica (SAR). A differenza dei sensori ottici tradizionali, questa tecnologia attraversa senza difficoltà la coltre di nuvole e la pioggia, operando con precisione sia durante il giorno che nel corso della lunga e buia notte polare. La capacità della costellazione Sentinel-1 di mappare l’intero globo ogni 6 giorni è un fattore determinante per seguire i ritmi rapidi dei cambiamenti ambientali in aree spesso inavvicinabili.

Nell’immagine pubblicata dall’Agenzia Spaziale Europea, il bianco identifica il ghiaccio stabile situato sulla terraferma, mentre le sfumature di grigio indicano superfici che non hanno subito mutamenti significativi nel trimestre analizzato. Al contrario, i colori vibranti che si concentrano lungo la costa segnalano la dinamicità dei ghiacci marini. Questi colori derivano dalla sovrapposizione di 3 diverse scansioni temporali, permettendo di distinguere visivamente dove la copertura glaciale si è spostata o ha cambiato consistenza sotto la spinta delle correnti e delle variazioni termiche.

Il gigante NEGIS e il rischio dell’innalzamento dei mari

Al centro dell’attenzione della comunità scientifica si trova il Northeast Greenland Ice Stream (NEGIS), un imponente flusso di ghiaccio che collega l’interno dell’isola direttamente con l’Oceano Atlantico. Questo sistema si riversa in mare attraverso 3 ghiacciai principali: il Nioghalvfjerdsfjorden (noto come 79N), lo Zachariae Isstrøm e lo Storstrømmen. Si stima che questo complesso sistema di drenaggio convogli verso l’oceano tra il 12% e il 17% dell’intera calotta groenlandese.

La stabilità di questi colossi è oggi messa a dura prova dall’aumento delle temperature globali. La Groenlandia contiene circa il 12% del ghiaccio glaciale mondiale: una sua eventuale fusione completa, spiega l’ESA, porterebbe a un innalzamento del livello del mare fino a 7 metri, con esiti disastrosi per le aree costiere densamente popolate. Oltre all’aumento dei volumi oceanici, l’immissione massiccia di acqua dolce nel Nord Atlantico rischia di indebolire la Corrente del Golfo, un evento che altererebbe profondamente il clima dell’Europa settentrionale e di interi continenti. I dati forniti da Sentinel-1 sono dunque essenziali per verificare la precisione dei modelli climatici e migliorare le previsioni sulle sfide che ci attendono.